Depremde yıkılan iş yerinin bulunduğu noktada satış yaparak geçimini sağlıyor

MALATYA Malatya'da 6 Şubat'taki depremlerde iş yeri yıkılan 28 yaşındaki esnaf Sevilay Dirican, 162 gündür yıkılan iş yerinin bulunduğu noktada babasının ürettiği ahşap ürünleri satarak ayakta durmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da evlerin yanı sıra binlerce iş yeri de ya yıkıldı ya da hasar gördü. Yaklaşık 30 bin esnafın faaliyet gösterdiği kentte tarihi ve turistik çarşılarla birlikte 15 bin esnaf ağır yara aldı. Deprem sonrası yaraların hızla sarılmaya başlandığı kentte şehrin imarı için çalışmalar aralıksız sürerken, depremlerde iş yeri yıkılan 28 yaşındaki esnaf Sevilay Dirican, 162 gündür enkazı kaldırılan iş yerinin bulunduğu noktada babasının ürettiği ahşap ürünleri satarak ayakta durmaya çalışıyor.

"Molozların arasında da olsa satış yapmak bize huzur veriyor"

Deprem sonra kentten hiç ayrılmadan aynı noktada 162 gündür ayakta durmaya çalıştığını kaydeden esnaf Sevilay Dirican," Babam marangoz babamın ürettiği ürünleri satmaya çalışıyorum. 162 gündür Malatya'dayım kenti hiç terk etmedim, Malatyalılara hizmet ediyorum. Müşterilerimiz bizleri yerimizde görünce çok mutlu oluyor. Bana konteyner çıktı müşterilerimiz buraya bildiği için gitmedim. Yetkilerden bir açıklama bekliyoruz. Kalıcı işyerlerinin ihalesi ne zaman yapılacak bize bu bilgi verilirse kafamız rahat olacak. 162 gündür yıkılan işyerimin bulunduğu noktada satış yapıyorum. Molozların arasında da olsa burada satış yapmak bize huzur veriyor" diye konuştu