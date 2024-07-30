Deprem bölgesine Dünya Bankası'ndan 2 milyar dolarlık kredi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesine ilişkin Dünya Bankası kredilerinin 2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası'ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı. Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz" dedi.