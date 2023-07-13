Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman projesini açıkladı. Destek paketi ile KOBİ'lerin likidite baskısı hafifletilecek ve istihdam kademeli olarak deprem öncesi seviyelere getirilecek.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 450 milyon dolar finansman sağlanacak

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan KOBİ'lere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansman projesini açıkladı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından KOBİ'lerin kapanmasını önlemek ve istihdamı sürdürmeye yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla Dünya 450 milyon dolarlık finansman projesi onaylandı. Destek paketinin KOBİ'lere kullandırılması amacıyla KOSGEB'in teknik çalışmaları devam ediyor. Depremde hasar gören işletmelerin hasar durumuna göre 120 bin lira ila 500 bin lira arasında verilecek finansman projesinin bir ay içinde devreye alınması hedefleniyor. 36 ay vadeli 0 faizli şekilde aktarılacak kaynakların geri ödemesi 3. yılda başlayacak.

KOSGEB tarafından yürütülecek olan proje ile KOBİ'ler üzerindeki likidite baskısının hafifletilmesi, faaliyetlerini eski haline getirmelerine yardımcı olunması ve çalışanların yeniden işe alınması ya da etkilenen bölgelerden kalıcı olarak ayrılanların yerlerine yenilerinin alınması suretiyle istihdamın kademeli olarak deprem öncesi seviyelere getirilmesi amaçlanıyor. Daha dezavantajlı grupları desteklemek amacıyla, toplam geri ödenebilir finansman fonlarının yüzde 10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği ettiği KOBİ'lere ayrılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kaynağını deprem bölgesinde kullanmak üzere sanayicilerin hizmetine sunacaklarının bilgisini vererek, "Az hasar, orta hasar ve ağır hasar görmüşlere baktık. KOBİ'lere yönelik KOSGEB eliyle başlangıçta 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kaynağını devreye alıyoruz. Yeni bir kaynak. Geçtiğimiz ay Dünya Bankası Projesi ilan etmiştik, lütfen onunla karışmasın. Bu yeni bir kaynak. Çok uygun koşullarda sunacağız. Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik. KOBİ'leri hasarına göre kademelendireceğiz. Çok hasar almışlara ya da yıkıma uğramışlara daha fazla, az hasar almışlara daha az şekilde yönlendiriyor olacağız. 450 milyon dolarlık kaynağı deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB eliyle sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Kacır, KOBİ başına aktarılacak kaynağı hasara göre belirleyeceklerini ifade ederek, "Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. En küçük firmalar için - bir çalışanı olan- hasar görmemiş firmalara dahi bu desteği sağlayacağız. 120 bin liradan 500 bin liraya kadar bu kaynağı sağlamış olacağız. Bunun devamı gelecek. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığı ile çalışıyoruz. Oradan ilerleyen dönemde bir kaynak daha alacağız. Çok yeni bir gelişme. Bir ay içinde devreye alırız. KOSGEB'in altyapısı hazır çünkü. Bunlar sıfır faizli, uygun koşullu bir kaynak. 36 ay içinde geri ödemesiz 18 ay olacak şekilde başlangıçta da destek başvurularında 6 ay. Sadece son 12 ay ödenecek şekilde. 3. yılda geri ödemeli 0 faizli olarak gelişecek. Ben avantajlı olacağını düşünüyorum KOBİ'lerimiz için" dedi.