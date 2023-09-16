Deprem bölgesindeki çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üzüm yetiştiricilerine yüzde 70 hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

Kahta ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlene törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selim Yıldırım, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve çiftçiler katıldı.

Saate 200 kilo üzüm sıkma kabiliyetine sahip üzüm sıkma makinelerinin çiftçilere teslim maksatlarının üzüm sıkma işlerinin daha hijyen ve zamandan tasarruf sağladığını belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selim Yıldırım, hibe destekli projelerle her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Müdür Yıldırım, "Hijyenik koşullarda üzüm işleme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde üzüm üreticilerimizi desteklemek amacıyla GAP Kırsal Kalkınma Başkanlığı tarafından % 70 hibe ile desteklenen projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu gün 23 adet üzüm sıkma makinasını çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bundan ötürü GAP Başkanımıza, emeği geçen Kahta Kaymakamımıza, proje ortağımız, Ziraat Odası Başkanlığına, ve bu projede emeği geçen değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğuna dikkat çeken Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Adıyaman bölgesi Türkiye'nin en büyük Atatürk Barajının mevcut olduğu, Atatürk Barajı kıyısında çok verimli toprakların olduğu bir konumda yaşıyoruz hep birlikte. Dolayısıyla çiftçi gelir kaynaklarımızın en önemlisi burada tarım başta olması gereken bir bölgedeyiz. Tabi yıllar içerisinde ürün farklılığı, ürün çeşidi olan bir bölgemiz ancak, bizler çiftçilikten, tarımdan yeteri kadar faydalanan bir toplum olamadık Devletimiz bütün imkanlarıyla bölgemizin tarımsal alt yapısını geliştirmek için bütün imkanları kullanıyor. Öte yandan, biz yerelde ve yereldeki bütün kuruluşlarla birlikte neler yapabiliriz? Bu çalışmalar içerisinde olduk hep. Bugün de yine GAP temsilcimiz burada, onların desteğiyle burada çiftçi kardeşimizle beraber bir projesi geliştirdik Bu proje 1 yıl önce gelişen bir proje. Sizler bu çiftçilik merakıyla, çiftçilik gelir kaynağıyla hareket ettikçe, bizler arkanızda olacağız devlet olarak. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Üzüm hasadını yaparken zamandan büyük tasarruf yapılacağını belirten çiftçilerden Halil Tanyıldız ise, makinesini alarak tüm yetkililere teşekkür etti.