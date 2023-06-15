Deprem Bölgesinde 11 Yeni Sanayi Alanı İlan Edildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, toplam 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni yerin sanayi sahası ilan edildiği bildirildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, toplam 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni yerin sanayi sahası ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yeni sanayi sahaları ilan edileceğini duyurdu. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, belirlenen sanayi alanları bildirildi. Buna göre; Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesindeki 2 alan olmak üzere toplam 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni yer, sanayi sahası ilan edildi. Daha önceden ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte bugüne kadar toplam 18 alan sanayi sahası ilan edilmiş oldu.