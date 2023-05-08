Deprem bölgesi Malatya'da köy evleri yükseliyor

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da tek katlı köy evlerinin yapımı süratle devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yapımına başlanan tek katlı köy evlerinin yapımı süratle devam ediyor.

Bir taftan da konteyner kentlerin oluşturulduğu Akçadağ'da köy evlerinin 4 ay sonra teslim edilmesi bekleniyor.

"Konutlar için çalışmalar hızlı bir şekilde de devam ediyor"

Bir buçuk ay önce çalışmalara başlanan 51 köy evi için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Aydınlar Mahalle Muhtarı Hulusi Avcı, "6 Şubat depremlerinde insanlarımız maddi ve manevi mağdur oldu. Bunu söylerken de devletimiz depremin ilk gününden beri saha da eksik olmamıştır. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum mahallem ve şahsım adına. Yaklaşık bir buçuk ay önce yapımına başlanan konutlarımız için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta 51 konut inşa edilecek devamının da geleceğine inancımız tamdır Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece insanlarımızın mağduriyeti giderilecektir" dedi.

"Devletimiz sağ olsun evlerimizin yapımı devam ediyor"

Aydınlar Mahalle sakinlerinden Bayram Karaköse ise "Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Evlerimiz ağır hasarlı bu üzüntülerimiz evlerimizin yapımına başlanmasıyla azaldı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun biran önce evlerimizi başlattı. Hali hazırda 51 ev yapılıyor gerisi de gelecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum devletimiz sağ olsun var olsun" dedi.

Konutların 11 ila 12'nci ayda hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini kaydeden bir başka mahalle sakini Hasan Ulutaş da, "Ben de bir depremzedeyim depremlerde köyümüzde yüzde 90 civarında yıkım oluştu. Devletimiz sağ olsun ilk etapta çadır ve konteyner kentlerle destek verdi. Mahallemiz de de bir buçuk iki ay önce köy evleri için çalışmalara başlandı. Nasip olursa konutların 11 ila 12'nci ayda hak sahiplerine teslimatı yapılacaktır" diye konuştu - MALATYA