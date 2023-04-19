Deprem bölgesi Malatya'da bayram hareketliliği

6 Şubat depremlerinin etkilendiği 11 ilden biri olan Malatya'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanırken, esnaf yarınlara umutla bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da bir taraftan depremin yaraları sarılırken, büyük yıkım yaşanan kent merkezinde ise yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Depremle birlikte kent dışına çıkış yapan çok sayıda depremzedenin de dönüş yaptığı kentte bir çok esnaf enkazdan kurtardıkları ürünleri satışa sunarak ayakta kalmaya çalışırken, gelecek için ise umutlu olduklarını belirtiyor. Depremde iş yerleri hasar alan esnaf Muhammed Nuri Topal, Malatya için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek yaklaşan bayram öncesi tezgah açtıklarını söyledi.

Kent merkezinde tezgah açarak tatlı satışı yapan bir diğer esnaf Mehmet İpek de Ramazan ayı dolayısıyla tatlı çeşitlerine rağbet olduğunu belirterek, Malatya'yı terk etmeyerek faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. - MALATYA