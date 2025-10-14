Haberler

Deprem Bölgesi İçin İlk Finansman Sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası ve kalkınması için Afet Yeniden İmar Fonu'ndan ilk finansmanın sağlandığını duyurdu. 2023 yılından itibaren bu fonla sağlanan dış kaynak miktarı 7,3 milyar dolara ulaşmış durumda.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası ve kalkınması çalışmaları kapsamında Afet Yeniden İmar Fonu ile ilk finansmanın sağlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin yeniden inşası ve kalkınması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Afet Yeniden İmar Fonu ile ilk finansmanı sağladık. Böylece 2023 yılından itibaren deprem bölgesi için sağladığımız uygun koşullu dış kaynak 7,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
