Denizli'ye Modern Yaya Üst Geçidi Projesi

Denizli'ye Modern Yaya Üst Geçidi Projesi
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Baltalı Grup, Denizli'nin Menderes Bulvarı'nda modern bir yaya üst geçidi inşaatına başladı. Proje, yaya geçiş güvenliğini artırmayı ve yaşam konforunu yükseltmeyi hedefliyor.

Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Toplu Konut ve Alışveriş Merkezi önüne modern bir yaya üst geçidi için çalışmalara başladı. İş insanı Derya Baltalı tarafından yaptırılacak olan köprülü üst geçit ile bölgede yaya geçiş güvenliği artırılacak, vatandaşların karşıdan karşıya geçişi kolay ve güvenli hale getirilecek.

Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Baltalı Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Toplu Konut ve Alışveriş Merkezi önüne modern bir yaya üst geçidi için çalışmalara başladı. Düzenlenen törende konuşan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli'ye değer katacak bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "En başından beri amacımız şehrimizin demografisine uygun, çağdaş, modern ve ayrıcalıklı yaşam alanları sunmaktı. Üst geçit projemizle Aqua Mall bölgesindeki geçiş güvenliğini artırırken, yaşam konforuna da katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Tahmini yapım sürecini 30 Eylül'e kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Tahmini yapım sürecini 30 Eylül' kadar tamamlanacağını planladıklarını dile getiren Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Tahmini yapım sürecini 30 Eylül'e kadar tamamlamayı planlıyoruz. Denizli için çok güzel bir proje olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yeni üst geçidin 30 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Proje, Baltalı Grup tarafından hayata geçirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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