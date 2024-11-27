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Denizli ve İtalya Arasında Sanayi İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Denizli'de, Denizli Sanayi Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği iş birliğiyle 'Denizli-İtalya Sanayi İstişare' toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Denizli'de, "Denizli- İtalya Sanayi İstişare" konulu toplantı düzenlendi.

Denizli Sanayi Odası'ndan (DSO) yapılan açıklamada, DSO ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) iş birliğinde düzenlenen "Denizli- İtalya Sanayi İstişare" toplantısına İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ile iş adamları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

İtalya ve İtalyan Konsolosluğu ile ilişkilerin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aydın ve Denizli birlikteliğiyle İtalya ile ilişkilerimizi artırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar önümüze vizeyle ilgili yaşanan sıkıntılar önümüze geldi. Birçok sanayicimiz bugün Avrupa Birliği ülkelerine vize almakta zorlanıyor. İtalya, Türkiye'nin ve Denizli'nin en önemli ihracat destinasyonlarından biri. İtalya ile Türkiye arasında her zaman sıcak bir bağ kurulmuştur. Odamızda yer alan İtalya irtibat ofisi ile ortak proje geliştirmeyi, beraber proje oluşturmayı, Türk ve İtalyan sanayisi için birlikte teşvik edici programlar yapmayı amaçladık."

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ise iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, bölgedeki iş dünyası temsilcilerinin de buna katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi
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