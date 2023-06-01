Denizli Ticaret Odası, yerel zenginliklere ev sahipliği yaptı

DENİZLİ Denizli Ticaret Odası (DTO), kentte ilk kez düzenlenen yerel eylem grupları şenliğine ev sahipliği yaptı.

Denizli Yerel Eylem Grubu dernekleri tarafından gerçekleştirilen YEG Şenliği, Denizli'de ilk defa düzenlendi. Denizli YEG'de Serinhisar'da kurulu Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği, Bozkurt'ta kurulu Hambat Yerel Eylem Grubu Derneği, Buldan'da kurulu Doku Yerel Eylem Grubu Derneği, Çal'da kurulu Kayı Pazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, Çameli'de kurulu Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği ile Kale ve Beyağaç'ta kurulu Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği olmak üzere 6 dernek faaliyet gösteriyor. Yerel Eylem Grubu üyesi derneklerin birlikte organize ettikleri, Türkiye'de bir ilk olan Denizli YEG Şenliği, iki gün Denizli Ticaret Odası'nın hizmet binası önünde gerçekleştirilecek. Etkinlikte stant açacak olan derneklerin temsilcileri, faaliyet bölgelerini ve yerel ürünlerini anlatacaklar; ürünlerinin tadımı ile tanıtımını yapacak. Yerel Eylem Grupları, yerelde yaşayan toplulukların harekete geçirilmesi ve kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi için, Avrupa Birliği IPARD Leader Yaklaşımı'nı hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Odamız önünde bu etkinlikle kendilerini ve yörelerini tanıtma imkanı sunuyoruz"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, "Avrupa Birliği ve devletimiz tarafından desteklenen bu organizasyonda 7 ilçemizden, 6 derneğimizi ilk kez il merkezimizde biraya getirmiş olduk. Odamız önünde bu etkinlikle kendilerini ve yörelerini tanıtma imkanı sunuyoruz. Burada temsilciler, iki gün boyunca açılan stantlardan vatandaşlara faaliyetlerini anlatacak ve ürünlerini tanıtacak. Şehrimizle özleşmiş ve resmiyet kazanmış 22 yerel ürünümüz var. Denizli Ticaret Odası olarak bu konuyu en başından beri önemsedik. Özellikle tescil almış ürünlerimiz ve Denizli travertenleri için büyük emek sarf ettik. Sadece etkinler ve sektörle değil, şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Artık altyapı ve üstyapı çalışmaları bitmiş ilçelerimizde sıra yerel zenginleri ön plana çıkarmaya geldi"

Büyükşehir olarak hem kentin sosyal hem de çevre başta olmak üzere birçok kalkınma projelerini yürütmeye devam ettiklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Değirmenci de "2014 yılında Denizli, büyükşehir olan şehirler arasında yerini aldı. Büyükşehir olmamızla birlikte 9 ilçemiz ve 616 mahallemizle artık büyükşehir imkanları ulaşmaya başladı. Ulaşım başta olmak üzere hizmet kalitesini her yere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Artık altyapı ve üstyapı çalışmaları bitmiş ilçelerimizde sıra yerel zenginleri ön plana çıkarmaya geldi. Vatandaşlarımızın elinden tutarsak, onların refah seviyesini yükseltirsek, oraların zenginleri öne çıkar. Büyükşehir Belediyesi bu konuda üstüne düşeni yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Yoğun bir katılım gerçekleşti"

Şenlikte Çameli ilçesini temsil eden Ahmet sağdıç ise "Bu Avrupa Birliği ve Çameli ilçemizin birlikte yaptığı bir projedir. Şenliğimiz ve standımız çok büyük ilgi görüyor. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Umarım bu tür etkinlikler daha çok düzenlenir. Bizler Çameli ürünlerini tanıtıyoruz. İlçemizin zenginliklerini burada sunduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.