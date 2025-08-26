Denizli Ticaret Odası'ndan Yatırımcılar İçin Eğitimi Destekleyen Seminer

Denizli Ticaret Odası'ndan Yatırımcılar İçin Eğitimi Destekleyen Seminer
Denizli Ticaret Odası, sermaye piyasalarında güvenle ilerlemek isteyen iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılar için 'Sermaye Piyasaları Temel Rehberlik Eğitimi' düzenledi. Eğitimde yatırım stratejileri ve sektör analizi konuları ele alındı.

DTO ve Synergia Academy iş birliğiyle Sermaye Piyasaları Temel Rehberlik Eğitimi düzenlendi. Ücretsiz gerçekleştirilen eğitim programına, DTO üyeleri ve yatırımcılar yoğun katılım sağladı.

Yatırım Enstitüsü Kurucu Ortağı Özkan Filiz, seminerde; bilanço formülleri, önümüzdeki dönemde öne çıkacak sektörler, sektör analizi yapılırken hisselerin nasıl belirlenebileceği ve en iyi alım, satım, kar al, stop, maliyet sıfırlama yerlerinin nasıl tespit edilebileceği ile ilgili fikirlerini paylaştı. Sunumu esnasında katılımcıların sorularını da cevaplayan Filiz, sermaye piyasalarında doğru strateji ve bilgiyle hareket eden yatırımcıların daha sağlıklı kararlar verebileceğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan; "İş dünyamız için eğitimlere devam edeceğiz"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, talep olduğu müddetçe üyelerinin mesleki ve kişisel gelişimleri için ücretsiz eğitimler ile sektörel etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Üyelerimizin ve yatırımcılarımızın finansal okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimler de yapıyoruz, yapacağız. Çünkü talep var. Yoğun bir katılımın olması, bu alanda duyulan ihtiyacı da net bir biçimde ortaya koymuş oldu. İş dünyamızın gelişimine katkı sağlayacak projelere ve eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımıza bu şekilde de hizmet edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
