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Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimlerde mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünlerin fiyat etiketleri ve satış koşulları kontrol edildi.

Ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, etiketlerdeki bilgilerin okunabilirliği ile raf ve kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığı incelendi.

Yıl boyunca sürdürülen denetimlerin, kasım ayı indirim kampanyalarının duyurulmasıyla artırıldığı belirtilen açıklamada, işletme yetkililerinin tüketicileri yanıltıcı fiyat uygulamalarından kaçınmaları konusunda bilgilendirildiği, mevzuata aykırı uygulamalara ise idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara özellikle internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde yüksek indirim oranlarına karşı temkinli olmaları, ürünlerin geçmiş dönem fiyatlarını karşılaştırmaları ve kampanya koşullarını dikkatle incelemeleri uyarısında bulunuldu.

Tüketicilerin fiyat etiketi ihlalleri ve gerçeği yansıtmayan indirimlerle ilgili şikayetlerini ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması veya e-Devlet üzerinden Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığına iletebilecekleri bildirildi.

Tüketici haklarının korunması ve piyasalarda şeffaf, adil fiyatlandırma ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA