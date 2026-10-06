Denizli Ticaret Borsası'nda seçim başladı, Tefenlili ile Yılanlı yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) 2026-2030 döneminde görev yapacak organ üyelerinin belirleneceği Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri başladı. Seçimde mevcut Borsa Başkanı İbrahim Tefenlili ile iş insanı Musa Yılanlı yarışıyor.

Denizli Ticaret Borsası Hizmet Binası'nda kurulan sandıklarda borsa üyeleri, yeni dönem temsilcilerini seçmek üzere oy kullanmaya başladı. Sabah saat 09: 00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, akşam saat 17: 00'ye kadar devam edecek. Seçimlerde, 21 yıldır borsa başkanlığı görevini sürdüren mevcut Başkan İbrahim Tefenlili ile Kuruyemiş Ticareti sektörünün önde gelen isimlerinden Musa Yılanlı'nın listeleri yarışıyor.

Üyeler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerini belirlemek üzere sandık başına giderken, bugün tamamlanacak meclis seçimlerinin ardından önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ilk oturumla Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılarak borsa yönetimi netlik kazanacak.

"Borsamızın geleceği için iyi olan, hayırlı olan neyse o olsun"

Mavi listeden yarışan Denizli Ticaret Borsası Başkan Adayı Musa Yılanlı, "Borsamıızın tabiri caizse bugün düğün günü. Üyelerimizin geleceğimize yön vermesi için çıktığımız bu yolda herkes demokratik haklarını kullanarak sandığa gelecek. Seçim şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Seçim kampanyamız dönemi de gayet tatlı geçmişti. Hakkımızda hayırlısı olsun. Borsamızın geleceği için iyi olan, hayırlı olan neyse o olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı