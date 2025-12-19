Haberler

Denizli'de fason sektörü can çekişiyor

Denizli Terziler, Konfeksiyoncu ve Giyim Sanatkarları Odası Başkan Adayı Atalay Coza, fason sektörünün krizin etkisiyle iş bulmakta zorluk çektiğini belirtti. Büyük tekstil firmalarına fason iş yapan işletmeler sıkıntılarla boğuşuyor ve çözüm arayışında belirlenecek görüşmeler yapılacak.

Denizli Terziler, Konfeksiyoncu ve Giyim Sanatkarları Odası Başkan Adayı Atalay Coza, fason sektörünün tekstil sektöründe yaşanan kriz nedeniyle iş bulamadığı için zor durumda olduğunu belirtti.

Denizli'de büyük tekstil firmalarına fason iş yapan işletmelerin sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Başkan Adayı Atalay Coza, "Sektörde 350-400 yakın fason iş yapan üyeleri var. Malum tekstil sektörü Türkiye'de olduğu gibi ev tekstilinde dünya markası olan Denizli'de krize girdi. Bu krizden dolayı birçok meslek kolu bitmek üzere. Tekstil ucuz, maliyetler çok yüksek. Bu yüzden fason tedarikçilik yapan arkadaşlarımız iş bulmakta zorlanıyor. Organizedeki firmalar şartlardan dolayı, fiyat tutturamadıkları ve ihracat talebi gelmediğinden dolayı fasonculara iş gönderemez oldu. Biz en kısa zamanda fason sektöründeki arkadaşları toplayıp, onların en iyi şekilde iş bulabilmeleri, bu krizden kurtulabilmenin nasıl mümkün olabileceği yönünde görüşmeler yapıp onlara en güzel şekilde yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Halı yıkamacılar için site kurulacak

Odaya kayıtlı 70 tane halı yıkamacı olduğunu kaydeden Coza, "Demirciler Odası Başkanımız Halit Tavşan ile beraber bir yer belirledik. Eğer seçimi kazanırsak ve halı yıkamacı arkadaşlarımızı toparlayabilirsek; orada çok güzel bir halı yıkamacılar sitesi kuracağız. Odamızın 13-14 tane meslek grubu var. Bu meslek grubundaki arkadaşlarımızın her birinin ayrı ayrı sıkıntıları var. Biz bu sıkıntıların hep içerisindeyiz. Kendim de esnaf olduğum için, esnaflığın da sıkıntısı nerede, nasıl yapıldığını bildiğim için, nasıl çözümleneceğini bildiğim için esnaf arkadaşlarımızın hepsinin sıkıntılarını elimizden geldiğince çözeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
