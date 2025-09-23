Denizli Sanayisi için Yalın Üretim Projesi Başlatıldı

Haberler

Güncelleme:
Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Denizli'de yalın üretim kültürünü yaygınlaştıracak bir projeyi hayata geçiriyor. Proje, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Denizli sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile GEKA arasında 11 Eylül 2025'te imzalanan sözleşme ile hayata geçirilen "Yapısal Dönüşüm için Hedef Yalın Üretim Projesi", sanayi işletmelerinde yalın üretim kültürünü yaygınlaştırmayı, üretim süreçlerini iyileştirmeyi ve sürdürülebilir verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Denizli Sanayi Odası tarafından kurulan Model Fabrikada hayata geçirilecek altı ay süreli projenin toplam bütçesi 1 milyon 200 bin TL.

Öğren Dönüş Programı ile sahada verimlilik

Proje kapsamında sanayi işletmelerinde "Öğren-Dönüş Programı" uygulanacak. Teorik eğitim, deneyimsel uygulama ve saha danışmanlığını bir araya getiren bu program, işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve yalın üretim kültürünü yerleştirmeyi hedefliyor.

İlk etapta Sümaş Tekstil A.Ş., Seval Kablo A.Ş., Denizli Rateks A.Ş., Uygar Makine Şti. ve Zimek Makine Şti. programa dahil edildi. Her firmadan seçilecek en az iki katılımcıya önce 10 günlük farkındalık ve deneyimsel eğitim, ardından 14 günlük saha danışmanlığı ve koçluk desteği verilecek.

Pilot alanlarda sahada dönüşüm

Proje kapsamında katılımcılar teorik ve uygulamalı eğitimlere katılacak; firmalarda birebir saha danışmanlığı gerçekleştirilecek. Firmalar, kendi üretim hatlarında iyileştirme potansiyeli yüksek birer pilot alan belirleyecek. Model Fabrika uzmanlarının rehberliğinde yürütülecek çalışmalarda bu alanlarda kayıp ve israflar tespit edilecek, yalın üretim teknikleri uygulanarak süreçler iyileştirilecek.

Proje kapsamında uygulanan "Öğren-Dönüş Programı", deneyimsel öğrenmeyi merkeze alıyor. Katılımcılar, hem yalın üretim metotlarını teorik olarak öğrenecek, hem de kendi işletmelerinde doğrudan uygulayarak dönüşüm süreçlerine liderlik edecek.

Sanayide sürdürülebilir dönüşüm hedefi

Projenin yalnızca katılımcı firmalara değil, Denizli'nin üretim ekosistemine uzun vadeli katkı sağlayacağı öngörülüyor. Yalın üretim yaklaşımıyla birlikte, işletmelerin verimliliklerini artırarak ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir rekabet pozisyonu elde etmeleri hedefleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
