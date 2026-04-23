DSO ve Denizli OSB'den güçlü iletişim, ortak vizyon

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulunarak sanayi iş birlikleri ve gelecekteki projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Emre Boz, Caner Çınar, Levent Çaputçu ve Orçun Alptekin'in katıldığı ziyarette konukları, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Sevde Şensöz Çelik, Orhan Tahtalı ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Denizli OSB Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu; "Denizli sanayisinin sürdürülebilir büyümesi, yüksek katma değerli üretime geçişi ve küresel rekabet gücünün artırılması noktasında Denizli OSB ile güçlü bir sinerji içerisindeyiz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten, geleceği bugünden planlayan projeleri birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan Selim Yaymanoğlu ve değerli yönetimine yeni görev dönemlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyarette, Denizli sanayisinin gelişimi için Denizli OSB ve Denizli Sanayi Odası'nın bugüne kadar iş birliği içerisinde önemli çalışmalara imza attığı vurgulanırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

"Güçlü iletişim ve ortak vizyon"

Nazik ziyaretlerinden dolayı DSO Yönetimi'ne teşekkür eden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu; "Denizli'mizin üretim gücünü daha ileriye taşımak, sanayicilerimize daha nitelikli hizmet sunmak ve bölgemizi ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaştırmak için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız. Denizli Sanayi Odamız ile kurduğumuz bu güçlü iletişim ve ortak vizyon, şehrimizin sanayi ekosistemine değer katmaya devam edecektir. Birlikte üreterek, birlikte büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

