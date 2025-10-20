Denizli Sanayi Odasi Meslek Komiteleri Ortak Toplantisi gerçekleştirildi

18 farklı sektörde hizmet veren 2 bini aşkın üyesiyle Denizli ekonomisine katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Denizli Sanayi Odası (DSO), tüm çalışmalarının zeminini oluşturan Meslek Komitelerini Antalya'da düzenlediği ortak toplantıda bir araya getirdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO), 2025 yılının ikinci ve son Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda önemli kararlar alarak, geleceğe yönelik yatırımlarını güçlendirdi. Toplantıda, DSO'nun 2025 yılı içerisindeki çalışmaları, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeleri ve gelecek hedefleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. İki saatlik toplantıda yaklaşık yirmi Meslek Komite başkanı ve üyesi söz aldı; DSO faaliyetlerine dair önerilerde ve kendilerinin sunabileceği katkılar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda Denizli Model Fabrika, Teşvik Ofisi, Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi, Verimlilik Yol Haritası ve sürdürülebilirlik çalışmaları başta olmak üzere DSO'nun sanayiciler adına üstlendiği rolü ve gösterdiği öncülüğü pekiştiren faaliyetler kapsamlı bir biçimde ele alındı.

Konuşmasında Denizli Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen projelerin geldiği aşamaları aktaran DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, üyelere Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri ve Denizli sanayisinin bu gelişmeler karşısında ayakta durma mücadelesini de içeren 2 saatlik interaktif bir sunum yaptı.

"Sahada konuşan, çözüm üreten bir oda"

Kasapoğlu, "Son yılların en heyecanlı seçimlerinden birini geride bırakarak göreve başladığımız günden bu yana geçen üç yılda, demokratik karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesine her zaman önem verdik. DSO olarak sadece temsil eden değil, hareket eden bir Oda olma iddiasındayız. Sahada konuşan, çözüm üreten, etki oluşturan bir yapı. Bu yüzden Odamızın üretkenliği, kurullarımızın, meslek komitelerimizin ve komisyonlarımızın kararlarına ve toplantılarına bağlı." şeklinde konuştu. Katılımcılara işaret eden Kasapoğlu, "Sizin görüşleriniz, önerileriniz ve tavsiyeleriniz, bugün Odamızın ürettiği pek çok projenin zeminini oluşturuyor" diyerek, üyelerin karar alma süreçlerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Stratejik hedeflerden küresel başarıya: DSO yol haritasında ilerliyor

Kasapoğlu konuşmasının devamında DSO'nun 2024-2028 yılları arası için odağına aldığı Stratejik Planında verdiği taahhütlerin birçoğunu gerçekleştiriyor olmanın önemini vurgulayarak, dijitalleşme, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik, hedef sektörlerde farklılaşma ve mali kaynağı büyütme amaçları doğrultusunda yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgi verdi; meslek komite üyelerinin tavsiyelerini ve değerlendirmelerini dinledi. Kasapoğlu, Oda bünyesinde kurulan Teşvik Ofisi sayesinde yalnızca altı ayda 1 buçuk milyon TL'lik gelir oluşturduğunu ve üyelerinin özellikle KOSGEB teşviklerine erişim konusunda DSO'dan daha fazla yararlanabileceğini aktardı.

DSO'nun "Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" projesinin, 83 proje arasından Dünya Odalar Yarışması'nda finale kalarak Melbourne'de 100 ülkeden bin 500 temsilci önünde sunulması, toplantının gurur konularından biri oldu. Bu başarıyı "Yalnızca bir proje başarısı değil; Denizli'nin gelecekte nerede duracağını gösteren bir vizyon ifadesi" sözleriyle değerlendiren Kasapoğlu, DSO'nun sürdürülebilir üretimdeki öncü rolünü vurguladı.

"Uzlaşı Kültürüyle Sorunlara Değil, Çözümlere Odaklanıyoruz"

Kasapoğlu, konuşmasının devamında Oda'nın saha temelli çalışmalarına değinerek, sanayicilerle kurdukları güçlü iletişimin DSO'nun politika önerilerine yön verdiğini ifade etti. "2025 yılı içerisinde programımızda toplamda 186 ziyaret yer aldı. İmkan olduğu ölçüde üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ettik. Her ziyaret, bize yeni bir fikir kazandırdı. Katıldığımız istişare toplantılarında, üst düzey devlet yetkilileriyle gerçekleştirilen etkinliklerde, Ankara'ya teslim edilen her bir dosyada her zaman saha gözlemlerimizden süzülen sorun alanlarını raporladık; bunlara çözüm aradık. 'Kamu otoriteleriyle ilişkilerimizde her zaman çözüm odaklı davrandık. Masayı devirmek yerine, genlerimizdeki uzlaşmacı tutumla sorunlarımızı aktardık, çözüme giden yolları aradık. Çünkü biz biliyoruz ki, vazgeçmek sanayicinin lügatinde yok' diye konuştu.

"Eğitim, sanayinin en güçlü oluşumu"

DSO Başkan Yardımcısı ve Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Serter toplantıda söz alarak "Sanayinin geleceğini belirleyen en önemli başlıklardan biri olan mesleki eğitim konusunda, Denizli'nin dokuz mesleki lisesine 25 sanayicimizin katkılarıyla ulaştık, desteklerimizi artırdık. Elimizde makro çerçevede eğitim politikalarını belirleyebilme olanağı veya her sorunu bir günde çözmek adına sihirli bir değnek olmayabilir. Ancak biz usanmadan sanayimizin ve gençlerimizin geleceği için daha aydınlık günlerin mücadelesini vermeye devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda Meslek Komitelerinin yıl boyunca gösterdiği performans ve katkılar değerlendirilerek "Yılın Meslek Komiteleri" ödülleri sahiplerini buldu. 2025 yılı için Gıda ve İçecek sektörü temsilcisi 1'inci Komite birincilik ödülü alırken; Ahşap, Kağıt, Basım ve Mobilya sektöründen 9'uncu Komite ikincilik ve Nakış, Örgü ve Etiket sektöründen 7'nci Komite üçüncülük ödülü aldı.

Antalya programının ikinci yarısında ise iletişim alanında tanınan eğitmen Oğuz Benlioğlu tarafından "Sözün Gücü: İş Hayatında ve Özel Hayatta Kazanmanın Şifresi" konulu sunum gerçekleştirildi. Benlioğlu, kelimelerin dönüştürücü etkisini ve etkili iletişimin iş ile özel yaşamda kazandırdığı avantajları örneklerle aktararak katılımcılara ilham verdi. - DENİZLİ