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Denizli Sanayi Odası, Konya'da Dış Ticaret Merkezi ve Model Fabrika'yı Ziyaret Etti

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Denizli Sanayi Odası (DSO) personeli, Konya'da Dış Ticaret Merkezi ve Model Fabrika'yı ziyaret ederek, bölgedeki ileri ticaret ve üretim uygulamaları yerinde incelendi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) personeli, Konya'da Dış Ticaret Merkezi ve Model Fabrika'yı ziyaret ederek, bölgedeki ileri ticaret ve üretim uygulamaları yerinde incelendi.

DSO personeli Konya'da Dış Ticaret Merkezi ve Model Fabrika'yı ziyaret etti. Bölgedeki iler ticaret ve üretim uygulamalarını yerinde inceleyen personeller, kentin ticaret ve sanayi alanındaki yenilikçi yaklaşımları hakkında detaylı bilgi edindi. Gerçekleştirilen teknik ziyarette, DSO Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan, DSO İhracat İşlemleri ve Yurtdışı Teşvikler Uzmanı Burcu Özcan Tarhan ile DSO İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanı Aslı Öztürk yer aldı. Ziyaretin ilk durağı olan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde, uluslararası ticaret süreçleri, ihracat-ithalat işlemleri ve gümrük prosedürleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi Müdürü Ferit Meriç, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Teknik personel, Konya'nın ihracat potansiyelini ve Dış Ticaret Merkezi'nin sağladığı hizmetleri yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretin sonunda, Müdür Ferit Meriç'e Denizli Sanayi Odası'nın "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" kitabı takdim edildi.

Konya model fabrika ziyaret

Teknik ziyaret, Model Fabrika ile devam etti. Konya Model Fabrika Yetkilisi Tahir Ahmet Dolu ve diğer teknik ekip tarafından, ileri üretim teknikleri ve dijital dönüşüm uygulamaları ile ilgili bilgi paylaşıldı. DSO Teknik personeli, fabrikanın verimlilik artırma ve maliyet düşürme odaklı inovatif çözümlerini inceledi ve bu konudaki deneyimlerini paylaştı.

Denizli Sanayi Odası olarak, teknik ziyaretlere ve iş birliklerine önem verdiklerini belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bu ziyaretler, sanayi alanındaki yenilikçi yaklaşımları yerinde incelememize ve deneyimlerimizi paylaşmamıza imkan sağlıyor. Bu verimli ziyaretlerden edindiğimiz bilgilerle, Denizli'deki sanayi uygulamalarına yenilikçi katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Uluslararası ticaret ve üretimdeki en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmek ve Denizli ile Konya firmaları arasındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını keşfetmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizde; teknoloji transferi, ortak girişimler ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda iş birliği potansiyelini de geliştireceğimize inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli Konya Üretim Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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