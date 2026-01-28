Haberler

Denizli OSB yönetiminden Denizli'nin yeni Valisi Köşger'e ziyaret

Denizli OSB yönetiminden Denizli'nin yeni Valisi Köşger'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, yeni Vali Yavuz Selim Köşger'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak sanayi ve kamu iş birliğine dair görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, sanayi potansiyeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine konuşuldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, yeni göreve başlayan Vali Yavuz Selim Köşger'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak sanayi ve kamu iş birliğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliği görevine atanan Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Ziyarette, Denizli'nin sanayi, üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu ve sanayi iş birliğinin önemi vurgulandı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkılara ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı görüşmede, ortak akıl ve güçlü koordinasyonla hayata geçirilebilecek projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli'nin sanayi potansiyelinin daha da güçlenmesi adına Denizli Valiliği öncülüğünde yürütülecek her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e yeni görevinde başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok