Haberler

Denizli OSB Teknopark inşaat alanında inceleme yapıldı

Denizli OSB Teknopark inşaat alanında inceleme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Teknopark inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin hedefleri ve bölge sanayisine katkıları hakkında bilgi verdi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Denizli OSB Teknopark inşaat alanında inceleme gerçekleştirdi.

İncelemeye Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör katıldı. Heyet, devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili sahada incelemelerde bulunurken, basın mensuplarına Denizli OSB Teknopark projesinin hedefleri, ilerleme süreci ve bölge sanayisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi. Denizli OSB Teknopark'ın tamamlanmasıyla birlikte Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor