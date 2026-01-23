Denizli OSB Teknopark inşaat alanında inceleme yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Denizli OSB Teknopark inşaat alanında inceleme gerçekleştirdi.

İncelemeye Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör katıldı. Heyet, devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili sahada incelemelerde bulunurken, basın mensuplarına Denizli OSB Teknopark projesinin hedefleri, ilerleme süreci ve bölge sanayisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi. Denizli OSB Teknopark'ın tamamlanmasıyla birlikte Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. - DENİZLİ