Denizli OSB, Entegre Yönetim Sistemleri Tetkikini Başarıyla Tamamladı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, her yıl Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemleri tetkikini bu yıl da başarıyla tamamladı.

Tetkikler, Denizli OSB Toplantı Salonunda, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve birim amirlerinin ev sahipliğinde, TSE İzmir Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Gökhan Karay, Tetkik Görevlileri Arzu Mütevelli, Selda Akatay ve Mustafa Balkış'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Denetimlerde, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi I. Gözetim ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkikleri başarıyla tamamlandı.

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, yaptığı açıklamada; "Türk Standartları Enstitüsü ve tetkikçilerimiz bizler için çok değerlidir. Bu sebeple sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgemiz sanayicilerine en iyi ve güler yüzlü hizmeti verebilmek için üst yönetimimiz ve personelimizle birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl içerisinde üyelerimizin mesleki faaliyetlerinin güçlendirilmesi için eğitim, organizasyon ve seminerler düzenliyoruz. Hazırladığımız projelerle birlikte Müdürlüğümüzün kurumsal gelişimine büyük önem veriyoruz" dedi.

TSE Baş Tetkik Görevlisi Gökhan Karay ise tetkikle ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün gerçekleştirdiğimiz tetkikte Denizli OSB'nin iyi uygulamalarını ve başarılarını gördük. İyi bir yönetici kadrosu, başarılı, güler yüzlü ve dinamik bir personele sahipsiniz. Tetkik neticesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde Entegre Yönetim Sistemlerinin devam etmesi şeklinde raporumuzu sunacağız. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - DENİZLİ