Denizli OSB'de Kapasite Geliştirme Destek Programı Toplantısı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İş Geliştirme Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı', Denizli OSB Konferans Salonunda sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025/3. Çağrısı ile Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği 2025/3. Çağrısı hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Uzman Ender Ayvacı, yaptığı sunumla işletmelerin başvuru süreçlerinden destek oranlarına, uygunluk kriterlerinden değerlendirme esaslarına kadar birçok konuda katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

"Sanayicilerimiz için önemli fırsatlar sunuluyor"

KOBİ'lerin gelişimi için sunulan desteklerin sanayi ekosistemi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Üretim gücünü ve ihracat kapasitesini artırmak isteyen sanayicilerimiz için bu tür programlar önemli fırsatlar sunuyor. Bölgemizdeki firmaların teknolojiye, yeniliğe ve sürdürülebilir üretime daha güçlü şekilde entegre olmasını hedefliyoruz" dedi. - DENİZLİ