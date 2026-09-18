Denizli’nin savunma sanayisinde yeni bir dönem başladı

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmasında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kentte titanyum halitaları ve kritik yarı mamul üretimine yönelik stratejik bir yatırım çalışması yürütüldüğünü açıklayarak, " Denizli, savunma sanayisinde yeni bir döneme girdi" dedi.

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı "Denizli Savunma Sanayii İl Buluşması" gerçekleştirildi. Savunma sanayiinin önde gelen ana yüklenici firmaları olan SELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileri ile Denizlili firma temsilcilerinin bir araya geldi. Programa Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı heyeti, Denizli Valisi Yavuz Seli Köşger, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli Ticaret Odası Başkan Uğur Erdoğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, siyasi parti temsilcileri, sanayi firmaları temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, üretim ve ihracat gücüyle öne çıkan Denizli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Denizli'nin mühendislik kabiliyeti ile ihracat tecrübesiyle yüksek katma değerli üretime birlikte taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Görgün, Denizli'de makine imalatı, metal işleme ve mühendislik alanlarında savunma sanayiine taşınabilecek ciddi bir birikim bulunuyor. Buna rağmen Denizli'nin savunma ve havacılık ihracatı bugün yok denecek kadar sınırlı bir seviyede kalıyor. Hedefimiz, Denizli'nin ihracat tecrübesini savunma ve havacılık alanında da güçlü ve kalıcı bir başarıya dönüştürmektir. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI'nin Denizli'deki firmalarımızla halihazırda 45 tedarik ilişkisi bulunuyor. Bu ilişkiler yaklaşık 1,43 milyon dolarlık iş hacmine ulaştı. Makine ve metal işleme birikimi hassas parça üretiminde; kablo tecrübesi yüksek standartlı uygulamalarda; tekstil kabiliyeti ise teknik ve fonksiyonel ürünlerde yeni imkanlar sunuyor. Denizli açısından üzerinde özellikle durduğumuz alanlardan biri de kritik malzeme ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimidir. Savunma ve havacılık sanayiimizin ihtiyaç duyduğu titanyum halitaları ile yarı mamullerin üretimine yönelik yatırım çalışması Denizli'de yürütülüyor. Denizli Sanayi Odamızın koordinasyonunda çok ortaklı ve aşamalı bir modelle ele alınan girişimi, ilgili kurumlarımızla birlikte bu ölçüler üzerinden değerlendireceğiz" dedi.

"Denizli'nin gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde"

YETEN ve EYDEP sistemlerini daha etkin kullanılması gerektiğini belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Mart ve nisan aylarında TEI ile 27 Denizlili firmamızın katıldığı ikili görüşmeler ve teknik saha incelemeleri gerçekleştirildi. Haziran ayında BAYKAR ile 39 firmamız bir araya geldi; uygun bulunan firmalarda saha incelemeleri yapıldı. Şimdi bu temasları kalıcı iş birliklerine, sözleşmelere ve sürdürülebilir üretime dönüştürme zamanı. Bunun için YETEN ile EYDEP'i daha etkin kullanacağız. Denizli'de bugün YETEN'e kayıtlı 13 firmamız bulunuyor. EYDEP kapsamında değerlendirilen dört firmamızdan biri A, ikisi B ve biri C seviyesinde sertifika almaya hak kazandı. Debak Denizli Bagalit Kalıp 2022 yılında, Askon Demir Çelik ise 2025 yılında bu değerlendirmeden geçerek sertifika almaya hak kazandı. Bu yıl mayıs ayında MMM Mutlu Medikal Mühendislik ve Filtorq Filtre de bu firmalarımıza katıldı. MMM Mutlu Medikal Mühendislik'in A seviyesine ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyorum. Bu sonuçlar başlangıç için değerli olsa da 2 bini aşkın Sanayi Odası üyesi ve bin 676 ihracatçı firması bulunan Denizli'nin gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde. EYDEP A ve B seviyesindeki firmalarımıza döviz bozdurma yükümlülüğü olmadan döviz kredisi kullanma, dövizli veya dövize endeksli ödeme yapma ve reeskont ile yatırım finansmanı imkanlarından yararlanma yolunu açtık" ifadelerini kullandı.

"Denizli açısından önümüzde üç temel çalışma alanı görüyorum"

Denizli'de 3 temel çalışma alanı gördüğünü ifade eden Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Birinci alan, savunma sanayii standartlarına hazır olan veya kısa sürede hazırlanabilecek firmalarımızı belirleyerek ana yüklenicilerimizle hızlı biçimde eşleştirmektir. İkinci alan, yüksek potansiyelli işletmelerimizi kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kaynağı ve üretim altyapısı bakımından ileri taşımaktır. Üçüncü alan ise Denizli'den kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren; küresel tedarik zincirlerine doğrudan katılabilen şirketler çıkarmaktır" şeklinde konuştu.

"Gelin Denizli'yi savunma sanayiimizin merkezlerinden biri yapalım"

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Denizlili sanayicilere seslenerek, "Gelin, Denizli'yi kritik malzemede, hassas üretimde ve güvenilir tedarikte savunma sanayiimizin güçlü merkezlerinden biri haline getirelim. Yapılan görüşmeleri kalıcı ortaklıklara, kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım. Savunma Sanayii İl Buluşmamızın Denizli'miz ve ülkemiz için yeni iş birliklerine, yatırımlara ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Denizli bu yolda yürümeye hazırdır ve heveslidir"

Denizli'nin Savunma Sanayii alanında hevesli olduğunu ve yıllardır bu alanda alt yapı çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bugün burada, Denizli'nin geleceği açısından üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir konuyu ele almak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafe hepiniz için gurur kaynağı. Denizli'nin bu alana yönelmesinin arkasında güçlü bir üretim gücü var. Bu şehir bugüne kadar kendi girişimci ruhuyla, kendi azmiyle, üretimiyle büyüdü. Bugün tekstilden kabloya, makineden metallere, doğal taştan gıdaya uzanan çok sektörlü bir sanayi yapısına sahibiz. Teknoloji seviyemizi yükseltmemiz ve katma değeri daha yüksek alanlarda daha fazla yer almamız gerekiyor. Orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin Denizli ihracatındaki payı yüzde 63,5 iken yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise hala binde 1 civarında. Savunma ve Havacılık Sanayii'ne bakış açımız da buradan doğuyor. Sanayideki sıkıntılarımız belli; artan üretim maliyetleri, dışarıda daralan talep ve özellikle enerji fiyatlarındaki volatilite sebebiyle rekabet etmekte zorlanıyoruz. Bizler de artık bu şehir için daha katma değerli, daha karlı, daha sürdürülebilir alanları gündemimize almamız gerekiyor. Bu amaçla 2023 yılından bu yana istikrarlı bir çalışma yürütüyoruz. Bugün ise bunun çok daha güçlü bir adımını atıyoruz. Öğleden sonraki programda 80'i aşkın Denizlili firmamız ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TEİ, TUSAŞ, STM ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Bugünkü görüşmelerle birlikte Denizli'de kalıcı bir savunma sanayii yatırımı oluşturma hedefimizde de ilerliyoruz. Bu çerçevede üzerinde durduğumuz başlıklardan biri titanyum halita ve yarı mamul üretimi. Odamızda bir çalışma grubu oluşturduk, fizibilite çalışmaları yapıldı ve 3 Eylül tarihinde sanayicilerimize bu projeyi anlattık. İş dünyasının bu yatırımı yapmak için hevesli olduğunu gördük. Denizli bu yolda yürümeye hazırdır ve heveslidir. Denizli Sanayi Odası olarak bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Denizli başta demir ve bakır olmak üzere metal konusunda da ciddi bir bilgiye sahiptir. Özellikle faaliyete geçirdiğimiz Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeni bir soluk olacaktır. Biz bu işi yaparız" dedi.

Konuşmaların ardından Denizlili sanayi firmaları ile ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileri bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında sanayicilerin üretim alanları ve güçleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı