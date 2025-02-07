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Denizli'nin İhracatı Yüzde 15,1 Artarak 383 Milyon Dolar Oldu

Denizli'nin İhracatı Yüzde 15,1 Artarak 383 Milyon Dolar Oldu
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Denizli, Ocak ayında 383 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde ihracatta 8. sıraya yükseldi. Sektörel bazda en büyük artışlar tekstil-konfeksiyon ve elektrik-elektronik alanlarında kaydedildi.

DENİZLİ (İHA) – Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artışla 383 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Denizli, Ocak ayında Türkiye ihracatında 8. sıraya yükseldi.

2024 yılını yüzde 4,7 artışla 4,4 milyar dolar seviyesinde tamamlayan Denizli'nin 2025 yılı ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 15,1 artışla 383 milyon dolar oldu. Denizli'de Ocak ayında tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 7,2 artışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 25,2 artışla 86 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 21,4 artışla 62 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 9,6 artışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 21 artışla 22 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Denizli ihracatında sanayi sektörlerinde çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 26, deri ve deri mamullerinde yüzde 27,5, makine ve aksamlarında yüzde 13, otomotivde yüzde 17 oranında artış görüldü. Tarım sektörlerinde ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 87,3 oranında artışla dikkatleri çekti. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 26 oranında artış kaydedildi.

Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülkelerde ise İngiltere'ye 56,4 milyon dolar, ABD'ye 40 milyon dolar, İtalya'ya 37,6 milyon dolar, Almanya'ya 31,6 milyon dolar, Hollanda'ya 22,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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