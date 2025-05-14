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Denizli'nin Cennet Hurması Üreticileri Ziraî Don Nedeniyle Zarar Gördü

Denizli'nin Cennet Hurması Üreticileri Ziraî Don Nedeniyle Zarar Gördü
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Denizli'nin Honaz ilçesinde zirai don nedeniyle cennet hurması üretimi yüzde 50 oranında zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yardım listesinde cennet hurmasının yer almaması üreticilerin tepkisini çekti. Üreticiler, cennet hurmasının da destek kapsamına alınmasını talep ediyor.

Kuru cennet hurması üretiminde Türkiye birincisi olan Denizli'nin Honaz ilçesinde, yeni sezonun mahsulleri zirai don nedeniyle yüzde 50 zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai donda zara gören 17 çeşit üründe yardım yapılacağını açıkladı ama cennet hurması bu listede yer almadı. Yaşanabilecek afetlere karşı sigorta yaptırmayan Honazlı cennet hurması üreticileri, diğer 17 ürün gibi cennet hurmasının da yardım kapsamına alınmasını istiyor.

Geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaşanan zirai don olayında Denizli'nin Honaz İlçesinde cennet hurması ağaçları büyük zarar gördü. Cennet hurması üretiminde ve ihracatında Türkiye birincisi olan kentte meyve vermeğe hazırlanan ağaçların zirai dona maruz kalmasıyla mahsuller yüzde 50 zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 ilde yaşanan zirai don olayında zarar gören sigortası olan ve olmayan 17 üründe üreticiye destek olacağını açıkladı. Açıklanan ürünlerin içerisinde cennet hurmasının olmaması cennet hurması üreticilerinin tepkisine neden oldu. Ağaçlarına, yaşanabilecek afetlere karşılık sigorta yaptırmayan üreticiler bakanlıktan yardım bekliyor.

Cennet hurmasının destek kapsamına alınmasını Türkiye'nin cennet hurmasında birinci sıradaki kentindeki mahsullerin zirai dondan büyük etkilendiğini belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "12 - 13 Nisan tarihinde hava sıcaklığının birden düşmesiyle zirai don olayı yaşandı. Zirai don olayından kaynaklı şuan cennet hurmasında yüzde 50 kaybımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama zararımızın karşılanacağı söylenmişti ama bakanlık tarafından açıklanan zarının karşılanacağı ürünler listesinde 17 mahsullün içerisinde cennet hurması dahil edilmedi. Bizler cennet hurmasının da bu listeye dahil edilmesini istiyoruz. Şuan Honaz'da cennet hurması üretimi yapılan arazi yaklaşık 13 bin dekarlık alanı kapsamaktadır. Türkiye'de, kuru cennet hurmasının en çok üretiminin yapıldığı kent Honaz'dır. Bu yüzden büyük bir kaybımız var ve bu kaybında karşılanmasını istiyoruz. Bu yıl piyasalara giren cennet hurması geçen yıl gireni hurmanın yarısı kadar ürün girecek. Buda cennet hurması fiyatlarının yükselmesi demek ama elimizde mahsul yok mahsul olmadan fiyatın yüksek olmasının bir önemi yok. Honazlı cennet hurması üreticileri olarak zor durumdayız. Üreticiler olarak destek bekliyoruz. Meşhur,coğrafi işaretli olan kirazımız bu destek projesi içerisinde ve şuan onunla ilgili dilekçe toplama çalışmalarına başladık. Bizler mağduriyetin giderilmesi için cennet hurmasının da bu kapsama alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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