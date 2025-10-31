Denizli'nin Buldan İlçesinde Elma Hasadı Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde elma hasadı başladı. Bu yıl yetiştirilen elmalar, verim ve kalitesiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor. Buldan ilçesinde 2 bin 103 dekar alanda yaklaşık bin 514 ton elma üretiminin gerçekleştiğini dekar başına ortalama 720 kilogram verim alınan bölgede en çok Starking, Golden ve yerel elma çeşitleri yetiştirildiği belirtildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Şubat-Mart aylarında başlayan budama çalışmalarının ardından sulama ve ilaçlama işlemleri tamamlandı ve elma hasadı başladı. Bu yıl yağışların ve hava şartlarnın elma üretimi için elverişli geçtiğini belirten üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ve işçileriyle birlikte bahçelerinde elma topluyor. Buldan'ın Süleymanlı, Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı ve Alandız mahallelerinde yoğun bir şekilde süren hasatta, toplanan elmalar kasalara doldurularak soğuk hava depolarına taşınıyor. Üreticiler, 1100 rakımlı bölgenin toprak yapısı ve ikliminin elmalara özgün tat, aroma ve dayanıklılık kazandırdığını ifade ediyor.

Buldan'da toplam 2 bin 103 dekar alanda yaklaşık bin 514 ton elma üretimi gerçekleştiriliyor. Dekar başına ortalama 720 kilogram verim alınan bölgede en çok Starking, Golden ve yerel elma çeşitleri yetiştiriliyor.

"Bu yıl iklim elma üretimi açısından çok güzel geçti"

Buldan Yayla Mahallesinde elma üreticiliği yapan Mehmet Çetinkaya, bölgenin elma yetiştiriciliği için elverişli olduğunu belirterek; "Bu yıl iklim elma üretimi açısından çok güzel geçti. Yaklaşık yirmi bir dönüm arazimizde Süperchleff, Arap Kızı, Fuji, Golden, Grand Simit cinsi elma üretimi yapıyoruz. Topladığımız elmaları kasalara doldurarak buzhanemize koyuyoruz. Gelen alıcılara verdiğimiz gibi pazarlarda da satıyoruz. Allah bereketini versin" dedi. - DENİZLİ