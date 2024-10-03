Üye Girişi
Haberler

Denizli'nin Avşar Mahallesi'nde Yerel Üzüm Irkları İçin Islah Çalışmaları Başlatıldı

Denizli'nin Avşar Mahallesi'nde Yerel Üzüm Irkları İçin Islah Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yerel üzüm ırklarının ıslahı için çalışmalar yapılacak. Yaklaşık 30 çeşit üzümün yetiştiği bölgede, yerel ırkların korunması ve geliştirilmesi amacıyla bir şenlik düzenleniyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin en eski Oğuz yerleşim alanlarından bir tanesi olan Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde yetişen 5'i yeni yaklaşık 30 çeşit yerel üzüm ırkının ıslahı için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 30 çeşit sofralık üzüm çeşidinin yetiştiği Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde üzüm şenliğinde, yerel üzüm ırklarının ıslah edilmesine dikkat çekilecek.

Avşar'ın Denizli'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tok, "Atalarımız 10'uncu asırda Semarkant şehrinden Acıpayam'ın Avşar Bölgesine yerleşmişler. Ogün bugündür köyümüz aynı yerde ve geleneklerine bağlıdır. Geleneklerini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya son derece dikkat eden bir köy. Buraya geldiğimiz günden beri üzüm ve üzümden elde edilen ürünler, bizim en önemli geçim kaynağımızdan biridir. Bu şenliği yapmamızdaki en önemli amacımız da köyümüzde 30'a yakın üzüm çeşidi var. Bu üzümlerin 4-5 tanesi yeni ırklar. Bu üzüm ırklarının çok büyük bir kısmı yerel ırklarımızdır. Bunların ıslah çalışmaları maalesef yapılmadı. Anadolu coğrafyasının toprağına, iklimine Acıpayam'ın Avşar Köyü'nün o iklimine, klimasına, rüzgarına, çiğine uygun olarak bin yıldır yetişen bu üzüm ırklarının ıslah edilmesi, ülke tarımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyorum. Kendi ırklarımız, tohumlarımız var. Bunların ıslah edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Acıpayam denizli Ekonomi Güncel Finans Tarım

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI: TEFE- TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title