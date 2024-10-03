Denizli'nin Avşar Mahallesi'nde Yerel Üzüm Irkları İçin Islah Çalışmaları Başlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin en eski Oğuz yerleşim alanlarından bir tanesi olan Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde yetişen 5'i yeni yaklaşık 30 çeşit yerel üzüm ırkının ıslahı için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 30 çeşit sofralık üzüm çeşidinin yetiştiği Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde üzüm şenliğinde, yerel üzüm ırklarının ıslah edilmesine dikkat çekilecek.

Avşar'ın Denizli'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tok, "Atalarımız 10'uncu asırda Semarkant şehrinden Acıpayam'ın Avşar Bölgesine yerleşmişler. Ogün bugündür köyümüz aynı yerde ve geleneklerine bağlıdır. Geleneklerini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya son derece dikkat eden bir köy. Buraya geldiğimiz günden beri üzüm ve üzümden elde edilen ürünler, bizim en önemli geçim kaynağımızdan biridir. Bu şenliği yapmamızdaki en önemli amacımız da köyümüzde 30'a yakın üzüm çeşidi var. Bu üzümlerin 4-5 tanesi yeni ırklar. Bu üzüm ırklarının çok büyük bir kısmı yerel ırklarımızdır. Bunların ıslah çalışmaları maalesef yapılmadı. Anadolu coğrafyasının toprağına, iklimine Acıpayam'ın Avşar Köyü'nün o iklimine, klimasına, rüzgarına, çiğine uygun olarak bin yıldır yetişen bu üzüm ırklarının ıslah edilmesi, ülke tarımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyorum. Kendi ırklarımız, tohumlarımız var. Bunların ıslah edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ