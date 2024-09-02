Denizli'nin Ağustos Ayı İhracatı Yüzde 6 Arttı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin Ağustos ayı ihracatının yüzde 6 artışla 389 milyon dolar olduğunu belirterek; "Yaz mevsimini ihracat artışıyla uğurluyoruz" dedi.

Ağustos ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 6 artışla 389 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 10,8 artışla 314 milyon dolar oldu. Böylelikle Denizli ve DENİB ihracatı, 2024 yılının en yüksek ikinci aylık ihracatları olarak kayıtlara geçti. Denizli ihracatı 9. sıradaki yerini korumaya devam etti.

"Yılın ilk 8 ayını farklı değişkenlere rağmen artıda kapadık"

Denizli'nin ilk 8 aylık ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ocak-Ağustos döneminde, Denizli ihracatı yüzde 2,4 artışla 2,9 milyar dolar, DENİB tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 5,9 yükselişle 2,3 milyar dolar oldu. Yılın ilk sekiz aylık dönemini farklı değişkenlere rağmen artıda kapadık. Öncelikle küresel talepteki cansızlık ve jeopolitik risklerin sadece bizim ihracatımızı değil, küresel ihracatı da etkilediğini net bir şekilde görüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve son dönemde yukarı yönlü hareket etse de kurların çok uzun süre sabit seyretmesi, Türkiye'yi ihracatta pahalı bir ülke haline getiriyor. Asya'daki rakiplerimize göre yüzde 40 bandında, Avrupa'daki rakiplerimize göre de yüzde 20 civarında daha pahalıyız. Bu durum fiyat tutturmada ihracatçılarımızın sorun yaşamalarına sebep oluyor.

Önde gelen sektörlerde ihracat görünümü

Sektörlerin ihracat rakamlarına değinen Memişoğlu, "Ağustos ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 2,3 artışla 131 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 3,6 artışla 81 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 17,2 artışla 53 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 18 azalışla 22 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 7,8 azalışla 21,8 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ağustosta makine ve aksamları sektörü ihracatı 2 katın üzerinde artışla 10,8 milyon dolar oldu. Öte yandan otomotiv, çimento-cam-seramik ve toprak ürünleri, kuru meyve, fındık ve iklimlendirme sektörlerindeki ihracat artışları da dikkat çekti" dedi.

Zirvede İngiltere'de var

"Ağustos ayı ihracat verilerini ülke bazında incelediğimizde, ilimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 0,8 azalışla 47,2 milyon dolar olarak kaydedildi" diyen Memişoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 13,3 artışla 46,8 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 7,4 artışla 36,1 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 24,6 artışla 24,4 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 13,5 artışla 21,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde Denizli'den toplam 177 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Ağustosta Denizli'den İsveç, Yunanistan ve Suudi Arabistan'a olan ihracat artışları dikkat çekti. 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 2,5 oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti. Beklenti yüzde 2,95 seviyesindeydi. Çeyreklik bazda ise yüzde 0,1'lik sınırlı bir büyüme izlendi. Büyümenin yüksek faizler ve sıkılaşma etkisiyle yavaşladığı yorumunu yapabiliriz. Dış talep açısından değerlendirdiğimizde, ihracat büyümesi neredeyse sıfır düzeyinde seyretti. İthalat kanadındaki veriler ise tüketime paralel olarak yüzde 5,7 geriledi. Net ihracatın büyümeye katkısı 1,3 puan oldu"

"Eylülde yurtdışı faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz"

Önümüzdeki dönemde yurt dışı etkinliklere önem vereceklerinin altını çizen Memişoğlu, "Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte uluslararası fuarlar da teker teker kapılarını açmaya başladı. 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan Hometextile & Design Fuarı'nda yerimizi alacağız. Denizli'den ev tekstili sektöründe faaliyetleri olan toplam 17 üye firmamız da fuara katılım sağlayacak. 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında da Verona'da düzenlenecek olan Marmomac Fuarı'na katılacağız. Fuarda doğal taş, blok mermer, mermer makineleri sektörlerinde faaliyet gösteren 27 üye firmamız stant açacak. Denizli İhracatçılar Birliği olarak her iki fuarda da ilgili sektörlerimizi tanıtacağız ve üye firmalarımızın yanlarında olacağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ