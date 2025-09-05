Denizli İhracatı Ağustos'ta Yüzde 5,6 Artışla 409 Milyon Dolar Oldu

Denizli ihracatı, Ağustos ayında yüzde 5,6 artışla 409 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatından pozitif yönde ayrışan Denizli, 400 milyon dolar seviyesini 4. kez aştı.

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülke ihracatı Ağustos'ta yüzde 0,9 azalışla, 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Ağustos ayında yüzde 5,6 artışla, 409 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliğince kayda alınan ihracat ise yüzde 3,3 azalışla 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda Denizli il sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ocak-Ağustos döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 8,2 artışla 3 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlimiz ihracatının yılbaşından bu yana istikrarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu başarının arkasında, ilimizin güçlü sektörel çeşitliliği ve ihracatçılarımızın değişen koşullara uyum sağlama kabiliyeti yatıyor. Denizli'nin üretim kültürünü ve kalitesini dünyaya taşıyan tüm ihracatçılarımıza gayretleri için teşekkür ederiz. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 3,1 azalışla 127 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 2,4 artışla 83 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 16,1 artışla 61 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 23,9 artışla 27 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 3,9 artışla 23 milyon dolar oldu. Ağustos ayında ilimizin tarım ihracatının damga vurduğunu söyleyebiliriz. Genel tarım ihracatımızda yüzde 23,9 artış görülürken, tarım alt sektörlerimiz olan fındık ve mamulleri ihracatımız yüzde 172, meyve sebze mamulleri ihracatımız yüzde 112, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız ise yüzde 30 oranında artışlarıyla dikkat çeken sektörlerimiz oldu" dedi.

Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin

Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülkenin İngiltere olduğunu kaydeden Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız Ağustos ayında yüzde 11,8 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sırada olan ABD'ye ihracatımız yüzde 19,1 azalışla 38 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında üçüncü sıraya yerleşen İtalya'ya ihracatımız yüzde 36,4 artışla 33 milyon dolar olurken, ardından gelen Almanya'ya olan ihracatımız yüzde 9,5 azalışla 32,7 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sıraya yükselen Fas'a ihracatımız ise yüzde 190,6 artışla 23 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu. - DENİZLİ