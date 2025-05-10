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Denizli Firmaları UK Construction Week Londra Fuarı'na Katıldı

Denizli Firmaları UK Construction Week Londra Fuarı'na Katıldı
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Denizli Ticaret Odası'na üye 37 inşaat firması, Londra'da gerçekleştirilen UK Construction Week Fuarı'na katılarak yenilikçi çözümlerini tanıttı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, firmaların uluslararası platformda başarı göstermesini vurguladı.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) üyesi 37 üretici firma, UK Construction Week Londra Fuarı'na katılarak sektörel yenilikçi çözümlerini tanıttı. Denizli'nin inşaat sektöründe teknolojiye verdiği önemi ve yenilikçi çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı tebrik ettiği Denizlili firmaların başarılarının artarak sürmesini diledi.

Denizli'de, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 37 firmadan oluşan DTO fuar heyeti, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen yapı ve inşaat fuarı UK Construction Week Londra 2025'e katıldı. Teknoloji odaklı ve seçkin bir katılımcı profiline sahip olan fuar, inşaat sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümlerin sergilendiği önemli bir platform olarak dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılar ile misafirlerini ağırladı. Fuarda; akıllı bina sistemleri, çevre dostu yapı malzemeleri, enerji verimliliği sağlayan ürünler ile dijital inşaat teknolojileri gibi birçok ileri teknoloji proje ve hizmet tanıtıldı. Denizlili firmalar, güçlü üretim altyapıları ve yüksek kalite standartlarıyla geliştirdikleri ürünlerini uluslararası bir platformda buluşan ziyaretçilerine sundu. Heyettekiler, fuar boyunca farklı ülkelerden gelen inşaat sektörünün profesyonelleriyle görüşme imkanı buldu; yeni iş fırsatlarını değerlendirip uluslararası bağlantılar kurdu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak "Özellikle teknolojiye dayalı çözümler geliştiren firmalar, global pazardaki rekabet güçlerini artırmak adına önemli görüşmelerde bulundu. Üyelerimiz, örnek girişimcilikleri ile küresel pazarda daha etkin bir rol üstlenme anlamında sektörlerine ve şehrimize önemli bir zemin hazırladılar. Denizli'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı her birini tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum" dedi.

DTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan, odalarının ilk defa düzenlediği fuardaki yoğun katılımı görünce büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Taştan, "Özellikle mermer sektöründeki yatırımcıları ile stantlar dikkatimizi çektiler. İngiltere, en büyük alıcılarımızdan biri. İhracatçılarımız, Hindistan gibi büyük rakipleri ile olan rekabet güçlerini korumak adına da bu gibi organizasyonlarda yer almalılar. Bize bu imkanı tanıyan DTO Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"İngiltere, ülkemizdeki girişimciler açısından bu sektörde bakir bir pazar sayılır"

DTO Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, KEY Project İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'nin sahiplerinden Mimar İbrahim Şenel de fuara Türkiye'den de katılımın iyi olduğuna dikkat çekti. Şenel, "İngiltere, ülkemizdeki özellikle de bu sektördeki girişimcilerimiz açısından bakir bir pazar sayılır. Gelecek yıllarda bizim firmalarımız da bu alanda boy göstermelidirler. Bunun katkısını, kısa zamanda da göreceklerdir. Bu yıl biz geldik ilk kez fakat bu son olmamalı ve gelecek yıllarda sayı daha da artırılarak sürdürülmeli. İyi ki de gelmişiz. Yeni teknoloji ürünler ile çözümleri bir arada görüp inceleyebildik. Bize bu imkanı veren, fuarlar konusunda ayrı bir hassasiyetinin bulunduğunu da bildiğimiz DTO Başkanımız Uğur Erdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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