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Denizli Fırıncılar Odası: Ramazan Bayramı'nda fırınlarda ekmek üretimi duracak

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Denizli Fırıncılar Odası fırınlarda çalışan işçilerin bayram tatili yapabilmeleri için Ramazan Bayramı'nın ilk üç gününde fırınlardan ekmek çıkarılmayacağı duyuruldu.

Denizli Fırıncılar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada Ramazan Bayramı'nın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü gününde fırınlarda çalışan işçilerin tatil yapabilmeleri için ekmek çıkmayacağı ifade edildi. Bayram boyunca ekmek sıkıntısı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, "Arife günü fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç duyulan ekmek miktarı üretilecektir. Mübarek ramazan Bayramının Denizli'mize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, halkımızın bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Denizli Ekonomi Güncel Haberler

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