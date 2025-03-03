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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nden AK Parti İl Başkanı'na Ziyaret

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nden AK Parti İl Başkanı'na Ziyaret
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak esnafın sorunlarını aktardı. İlgili bakanlıklarla işbirliği yaparak sorunlara çözüm bulma sözü verildi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Denizli Manavlar ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB Başkanvekili Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, DESOB Yönetim Kurulu üyesi Acıpayam Esnaf Odası Başkanı Ahad Makal, DESOB Yönetim Kurulu üyesi Serinhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özcan, Güney Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Soner Özdemir, DESOB Yönetim Kurulu üyesi Denizli Bilimum Oto Doğrultma ve Boyacılar Esnaf Odası Başkanı Tamer Yiğit, DESOB Disiplin Kurulu üyesi Denizli Dokumacılar Esnaf Odası Başkanı Varol İnci, DESOB Disiplin Kurulu Üyesi Çivril Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Uyanık, DESOB Disiplin Kurulu Üyesi Gürpınar Esnaf ve San. Odası Başkanı Haluk Dombaycı, DESOB Disiplin Kurulu üyesi Hakan Kara, DESOB Denetim Kurulu Üyesi Denizli Demirciler ve Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Halit Tavşan, DESOB Denetim Kurulu Üyesi Bozkurt Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Veysel Karani Öztürk, DESOB Denetim Kurulu Üyesi Yeşilyuva Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çetin Karadağ, DESOB Denetim Kurulu Üyesi Babadağ Dokuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Kavlak, DESOB Denetim Kurulu Üyesi Denizli Lokantacılar Odası Başkanvekili Coşkun Maydan, Denizli Terziler Odası Başkanvekili Mustafa Bayam katıldı.

Erbeği esnafın sorunlarını iletti

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ziyaret dolayısı ile İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na ilgili bakanlıklar ve yetkililere iletmesi üzerine esnafın öncelikli sorunlarından bahsetti. Bu sorunları her platformda dillendirmeye ve çözüm aramaya devam edeceklerini belirten Erbeği bu konuda destekleri ve ilgisi için İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na teşekkür etti.

"Şehrin ekmeğini hep birlikte büyütmeliyiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise şehrin kazancını, katma değerini, büyütmek için her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirterek e-ticaret, sanayi siteleri ve esnafı ilgilendiren birçok proje için çalışmalar yaptıklarını belirtti. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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