Denizli Doğal Taş Sektörü Marmomac Fuarında Tanıtılıyor

Denizli doğal taş sektörü, dünyanın en prestijli doğal taş etkinliklerinden biri olan ve küresel doğal taş endüstrisinin buluşma noktası haline gelen Marmomac Fuarında tanıtılıyor.

DENİB olarak hem fuara katılım sağlayan üyelere destek olduklarını hem de fuara ziyaretçi olarak gelen firmalar için info stantta toplantı ve görüşme imkanı sunduklarını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Bu yıl fuara ülkemizden 136 firma katılım sağlıyor. İlimizin doğal taş sektörünü ise 23 Denizlili firma temsil ediyor. Bu firmalardan 3'ü mermer makineleri üretimi alanında da faaliyet gösteriyor. Denizli ihracatında maden sektörünün payı yüzde 6 seviyelerinde. Geçtiğimiz yıl 262 milyon dolarlık doğal taş ihracatına imza attık. En dikkat çekici nokta ise ihracatımızın yüzde 90'ının işlenmiş ürünlerden oluşması. 2025 yılı Ocak-Ağustos verilerine göre işlenmiş doğal taş grubunda Türkiye genelinde yüzde 18'lik pay ile lider konumdayız. Marmomac 2025'in de yeni iş birliklerine kapı aralayacağına ve firmalarımıza önemli ticaret fırsatları sunacağına inanıyoruz. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2515 GTİP grubu olan blok mermer ihracatımız 16,5 milyon dolara, 6802 GTİP grubu olan işlenmiş doğal taş ihracatımız ise 166 milyon dolara ulaştı. Blok mermerde en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke; Çin, Hindistan, Cezayir, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanırken, işlenmiş doğal taşta ise ABD, Fransa, Avustralya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 5 ülkemiz arasında yer alıyor" diye konuştu. - DENİZLİ