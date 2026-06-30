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'Üreten Eller Güçlü Aileler' projesi Denizli OSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi

'Üreten Eller Güçlü Aileler' projesi Denizli OSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Üreten Eller Güçlü Aileler' projesi kapsamında organize sanayi bölgesindeki bir firmada çalışan ebeveynlere aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda eğitim verdi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Aile Okulu Programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan "Üreten Eller Güçlü Aileler" Projesi kapsamında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Uğurlu Oto Cam firması çalışanlarına yönelik aile eğitimi programı düzenlendi.

Sanayi sektöründe çalışan anne ve babaların yoğun iş temposu nedeniyle ulaşmakta güçlük çektikleri aile eğitimi hizmetlerini iş ortamına taşımayı amaçlayan proje, aile eğitimine erişimi kolaylaştıran yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Gönüldenk, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Turan, Uğurlu Oto Cam Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kaplan ile firma çalışanları katıldı.

Eğitimde, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Üreten Eller Güçlü Aileler Projesi Koordinatörü Mustafa Avcı ile Aile Eğitimi Formatörü, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Sultan Başak tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında sanayi kuruluşlarında görev yapan ebeveynlere; aile içi iletişim, etkili ebeveynlik, çocuk ve ergen gelişimi, akademik başarıda ailenin rolü, teknoloji bağımlılığı, dijital ebeveynlik, akran zorbalığı ve değerler eğitimi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

"Sanayimizin en önemli gücü insan kaynağıdır"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanayimizin en önemli gücü insan kaynağıdır. Çalışanlarımızın yalnızca mesleki gelişimlerini değil, aile yaşamlarını ve sosyal refahlarını destekleyen projeleri de büyük bir değer olarak görüyoruz. 'Üreten Eller Güçlü Aileler' Projesi, çalışanlarımızın aile içi iletişimlerini güçlendirmelerine, çocuklarının gelişim süreçlerini daha bilinçli şekilde takip etmelerine ve sağlıklı aile yapısının desteklenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmaya ve kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, eğitmenlerimize ve katılım sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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