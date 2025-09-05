Denizli'de Orman Yangını Sonrası Destek Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buldan'da yaşanan orman yangını sonrası dayanışma ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası bölgedeki üreticilere yönelik destekler hız kesmeden sürüyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Müdürlükleri, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yangından etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor. Yapılan yardımların ihtiyaç sahibi üreticilere ulaştırılma işlemleri ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle devam ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yangından etkilenen üreticilerimizin yaralarını birlikte sarmak amacıyla harekete geçtik. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Toplanan ayni yardımlar ihtiyaç sahibi üreticilere güvenli ve adil bir şekilde dağıtılıyor. Teknik ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor ve hemen çözümler üretmeye çabalıyoruz. Dayanışmamız, üreticilerimizin yanında olduğumuzun göstergesidir. Birlikte güçlüyüz; birlikte iyileşeceğiz" - DENİZLİ