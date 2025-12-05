Haberler

İnat etti, 70 rakımda muz hasadı yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Hasan Esen, 700 rakımlı bir bölgede muz fidanı yetiştirerek ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Gördüğü zorluklara rağmen fidanı büyük bir özenle büyüten Esen, bu başarısıyla gurur duyuyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgelerinden birisi olan Helvacılar Mahallesi'nde muz yetiştirmeyi başaran Hasan Esen, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Alışılmışın dışında gerçekleşen ve yaklaşık 700 rakımlı bölgede bulunan evinin önüne Kuşadası'ndan getirdiği muz fidanını iki yıl önce diktiğini ifade eden dokuma ustası Hasan Esen, "Asker arkadaşım fidanı getirmişti. Evimin önüne diktim. Bol su ve koyun gübresi verdim. Günden güne büyüdü ve evimin boyunu geçti. Görenler muzun Buldan'da yetişmeyeceğini söylemişlerdi. Ama ben ve ailem onu sevgimizle büyüttük. Kış aylarında fidanı naylona sararak sıcak durmasını sağladık. İmkansızı başardığım için mutluyum, gururluyum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
