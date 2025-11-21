Denizli'de Havacılık ve Savunma Sanayii Toplantısı Gerçekleştirildi

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Havacılık ve Savunma Sanayii Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölge sanayisinin savunma ve havacılık ekosistemine entegrasyon süreci masaya yatırıldı. Bu toplantının Denizli sanayisinin savunma ve havacılık alanındaki uygulama döneminin başlangıcı olarak gördüğünü ifade eden Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, 2023'te fark edilen potansiyeli, 2025'te uygulama adımlarına dönüştürmek istediklerini ekledi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde PAÜ Teknokent iş birliğinde düzenlenen 'Havacılık ve Savunma Sanayii Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölge sanayisinin savunma ve havacılık ekosistemine entegrasyon süreci masaya yatırıldı. Türkiye'nin motor teknolojilerindeki öncü kuruluşu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Denizli sanayisinin ileri teknoloji üretimine geçiş sürecini hızlandıracak vizyoner bir platform oluşturdu. Etkinliğin açılışı, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve TEI Kalite Direktörü Buket Topel tarafından yapıldı.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2023 yılının Aralık ayında TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in katılımıyla başlayan sürecin ikinci ve güçlü adımını attıklarını belirtti. Başkan Kasapoğlu, bu buluşmanın, Denizli ile TEI arasında kurumsallaşmaya başlayan bir iş birliğinin ve sürecin süreklilik kazandığının işareti olduğunu vurguladı. Başkan Kasapoğlu, bu buluşmanın esas misyonunun, yüksek disiplinli savunma sanayi ekosistemine geçişin Denizli için ne gibi bir stratejik sıçrama ve somut fayda getireceğini netleştirmek olduğunu aktardı. Kasapoğlu, "Bugün artık savunma sanayii nasıl çalışır?' sorusundan çok, 'Denizli firmaları bu ekosistemin neresinde yer alabilir?' sorusuna net cevaplar verecek içerikteyiz. Yani bugün farkındalık değil, hazırlık ve uyum konuşuyoruz" dedi. Başkan Kasapoğlu, bu buluşmayı, Denizli sanayisinin savunma ve havacılık alanındaki uygulama döneminin başlangıcı olarak gördüğünü kaydetti. 2023'te fark edilen potansiyeli, 2025'te uygulama adımlarına dönüştürmek istediklerini ekledi.

Denizli'nin yıllardır üretim konusunda kendini kanıtlamış bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Kasapoğlu, metal işleme, makine üretimi, döküm, kablo sanayi, elektrik-elektronik alt sistemleri ve tekstil gibi çok geniş bir üretim kültürüne sahip olduklarını belirtti. Bu geniş ekosistemin, TEI'nin ihtiyaç duyduğu hassasiyet, kalite disiplini, süreç yönetimi ve süreklilik gerekliliklerini karşılayabilecek potansiyeli taşıdığını ifade etti. Toplantıda bulunan firmaların büyük bir kısmı, doğru yönlendirme ve sertifikasyon ile TEI'nin tedarik sistemine dahil olabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Başkan Kasapoğlu, savunma ve havacılık sanayine girişin sanayinin tek başına yapacağı bir iş olmadığını, sanayi, üniversite ve teknoloji ekosisteminin birlikte hareket etmesi gerektiğine inandıklarını aktardı. Pamukkale Üniversitesi'nin akademik gücü, laboratuvar kapasitesi ve Teknokent'in inovasyon ekosisteminin, Denizli sanayisinin ileri teknoloji alanlarına geçişinde olmazsa olmaz birer paydaş olduğunu vurguladı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör'ün toplantıda bulunmasının, bu birlikteliğin net bir şekilde ortaya konması açısından büyük bir motivasyon sağladığı dile getirildi.

TEI yöneticileri tarafından sunulan kapsamlı bilgilerde, Denizli firmalarının tedarikçi olma süreçleri, kalite gereklilikleri ve sertifikasyon adımları ayrıntılı olarak paylaşıldı. Program içeriğinde; havacılık ve savunma sanayinin mevcut durumu, tedarik yönetimi, imalat kalite uygulamaları, tahribatsız muayene (NDT), kalite yönetim sistemi yönetimi, sertifikasyon süreçleri ve sektörel teşvikler gibi kritik konulara odaklanıldı. Bu konuların, havacılık ve savunma sanayi ekosistemine girişin ana kapısını oluşturan unsurlar olduğu belirtildi. Bu bilgiler, firmalar açısından somut bir yol haritası çizdi.

Denizli Sanayi Odası olarak, havacılık ve savunma sanayine entegrasyonun ve ileri teknoloji üretimine geçişin kararlı destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Selim Kasapoğlu, toplantının Denizli'nin geleceğine ışık tutan bir rehber olmasını diledi. - DENİZLİ