Denizli'de Çoban Yıldızı Bilgi Yarışması Start Aldı

Denizli'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin katılacağı "Çoban Yıldızı Bilgi Yarışması" için start verildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıyla "Çoban Yıldızı Bilgi Yarışması" için start verildi. Düzenlenen toplantıya İl Müdürü Şakir Çınar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hakan Bolat, İl ve İlçe Müdürlüğü personeli katılım sağladı. 19 ilçeden küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin katılacağı yarışma için açıklamalarda bulunan İl Müdürü Şakir Çınar, küçükbaş yetiştiriciliğinin önemine vurgu yaparak; "Çobanlarımız arasında düzenlenecek yarışmanın bir şenlik havasında yapılacağını ve yetiştiricilerimiz arasında bilgi paylaşımı sağlanarak mesleki birikimlerinin artırılması ve sosyalleşmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Toplantıda yapılacak iş ve işlemler görüşülerek iş takvimi belirlendi. - DENİZLİ