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Denizli'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirme Toplantısı

Denizli'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirme Toplantısı
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm teşkilatıyla birlikte 'Tarımsal Üretim Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli' konularında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Toplantıda çiftçilere yeni destekleme modeli, üretim planlaması ve su kaynaklarının ekonomik kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm teşkilatıyla geleneksel buluşma kapsamında, Tarımsal Üretim Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli Çiftçi Bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları gereğince, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan çiftçi bilgilendirme etkinliği kapsamında, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesi'nde "Tarımsal Üretim Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli Çiftçi Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Aynı zamanda Denizli genelinde, 19 ilçede gerçekleştirilen toplantı gerçekleştirilmiş oldu. Her ilçenin 3 köyünde toplam 57 mahallede, 179 teknik personel tarafından bin 179 çiftçimize ve üreticimize eş zamanlı olarak Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konusunda Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Et ve Süt Kurumu Kombine Müdürü Alper Durmuş, TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Acıpayam TMO Ajans Amiri Hakkı Karagöz, Şube ve İlçe müdürleri, Kooperatif ve Birlik Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İlçe Müdürlüğü personelleri, üreticiler ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, tüm katılımcılara Denizli Tarımı, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konusunda "Bitkisel Üretim Planlaması ile ilişkilendirilmiş, Temel girdi (mazot-gübre) maliyetlerini baz alan, sade ve etkin bir destekleme modelinin hayata geçtiğini, Yeni Destekleme Modeliyle Birlikte ilk kez çiftçilerimize ödenecek desteklemelerin Üretim Döneminden Önce ve 3 yıllık olarak belirlendiğini, ülkemiz genelinde planlama dahilinde 13+1 Stratejik ürün belirlendiğini bu Stratejik ürünlere de İlave Planlama Desteği verileceğini, Her yıl girdi maliyetlerine göre (Mazot-Gübre) destekleme tutarlarının güncelleneceğini, Kamu tarafından ıslah edilen Milli tohum kullanan çiftçilerimize ilave destekleme verileceğini, üretimin ve üreticinin yüzyılında üretimi planlayıp, Bakanlık olarak destekleyeceğimizi, Bitkisel Üretim Planlamasında üreticilerimizin hangi havzada hangi üründen ne kadar destekleme alacağını bileceğini" belirtti. Toplantıdaki tüm katılımcılara bilgilendirme ve açıklamalar yapılarak, üreticilerimizin taleplerini isteklerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyip yeni uygulama hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İklimsel değişikliklere ve suyun öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun, "Her geçen gün iklimsel değişikliğe bağlı olarak suyun öneminin arttığını, tüm ürünlerimizin üretimi aşamasında suyu tasarruflu ve ekonomik kullanmamız gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretim planlaması ve Yeni destekleme modeline geçildiğini, planlama dahilin de tüm ürünlerimizin pazar değerinin arttırılacağını, bu günde burada Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme modelini sizlere anlatmak için gelindiğini" dile getirerek tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli üretim yapmaları dileğinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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