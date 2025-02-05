Denizli'de Çiftçilere Rekor Destek: 1.241 Milyon TL

Denizli'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde çiftçi ve üreticilere sağlanan 1 milyar 241 milyon 785 bin liralık destek, tarım ve hayvancılık sektörlerine önemli bir can suyu oldu.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2024 yılı içerisinde Çiftçi ve üreticilere toplam 1 milyar 241 milyon 785 bin TL'lik tarımsal üretim desteği sağladı. Bu desteklerle tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin yanında olmaya devam eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üretimin artırılmasına ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sundu.

Üreticilere can suyu olan bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında 306 milyon 65 bin 694,87 TL mazot ve gübre desteği, 108 milyon 607 bin 280,17 TL hububat, baklagiller ve dane mısır fark ödemesi desteği, 7 milyon 766 bin 288,61 TL katı organik-organomineral gübre desteği, 87 milyon 121 bin 911,86 TL yağlı tohumlu fark desteği,19 milyon 174 bin 237,91 TL yem bitkileri desteği, 4 milyon 752 bin 325,14 TL sertifikalı tohum kullanım desteği ile 4 milyon 381 bin 305,40 TL sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği sağlandı.

Hayvansal üretim destekleri kapsamında 81 milyon 210 bin TL buzağı desteği, 323 milyon 813 bin TL süt desteği, 6 milyon 699 bin TL süt içerik analiz desteği, 23 milyon 561 bin TL anaç koyun-keçi desteği, 15 milyon 260 bin TL aktif koloni (arılı kovan) desteği ve 153 milyon 857 bin TL tazminatlı hastalık desteği ödemesi yapıldı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 49 projeye toplam 31 milyon 381 bin TL destek verildi.

Denetim faaliyetleri dahilinde 21 bin 395 işletme gıda ve yem denetimleri, su ürünleri sektöründe 2 bin 332 denetim ile bitkisel üretim ve bitki sağlığı kontrol faaliyetleri kapsamında ise 2 bin 239 denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

2025 yılında da çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "2024 yılında sağlanan bu destekler, üreticilerimizin üretim süreçlerini kolaylaştırarak, hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmelerine yardımcı olmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 2025 yılında da Türkiye Yüzyılı ışığında hazırlanan Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli kapsamında bitkisel üretim ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilerimizin yanında olarak tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi. - DENİZLİ