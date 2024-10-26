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Denizli'de Çiftçiler İçin Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi

Denizli'de Çiftçiler İçin Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de 19 ilçede eş zamanlı olarak çiftçilerle buluşma toplantısı düzenledi. Toplantıda, Denizli Tarımı, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı çiftçiler ile buluşma toplantısı gerçekleştirildi. Denizli'de ise 19 ilçede eş zamanlı yapılan toplantıda tüm katılımcılara Denizli Tarımı ve Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konusunda bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak çiftçiler ile buluşma etkinliği düzenlendi. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesinde 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 14.00'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli çiftçi bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar başkanlığında, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, 212 Şube Müdür Vekili Ethem Erenler, TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Et ve Süt Kurumu Müdürü Alper Durmuş, TKK Müdürü İlhan Çiçekdemir, DDSYB Başkanı İsmail Topaloğlu, TARSİM Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Kooperatif ve Birlik Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müdürlüğü personeli, üreticiler ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Üreticilerimiz ne kadar destekleme alacağını bilecek"

Yapılan toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar tüm katılımcılara Denizli Tarımı, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli konusunda yaptığı sunumda, "Bitkisel Üretim Planlaması ile ilişkilendirilmiş, temel girdi olan mazot ve gübre maliyetlerini baz alan, sade ve etkin bir destekleme modelinin hayata geçtiğini, yeni destekleme modeliyle birlikte ilk kez çiftçilerimize ödenecek desteklemelerin üretim döneminden önce ve 3 yıllık olarak belirlendi. Ülkemiz genelinde planlama dahilinde 13+1 stratejik ürün belirlendi. Bu Stratejik ürünlere de İlave Planlama Desteği verilecek. Her yıl girdi maliyetlerine göre destekleme tutarlarının güncellenecek, kamu tarafından ıslah edilen milli tohum kullanan çiftçilerimize ilave destekleme verilecek. Üretimin ve üreticinin yüzyılında üretimi planlayıp, bakanlık olarak destekleyeceğimizi, Bitkisel Üretim Planlamasında üreticilerimizin hangi havzada hangi üründen ne kadar destekleme alacağını bilecek" dedi.

Müdür Çınar, toplantıdaki tüm katılımcılara bilgilendirme ve açıklamalar yapılarak, üreticilerimizin taleplerini isteklerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyip yeni uygulama hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, Denizli'nin 19 ilçesinde, her ilçenin 3 mahallesinde olmak üzere toplam 57 mahallede eş zamanlı olarak düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları" etkinliği, İl Müdür Yardımcıları, Şube, İlçe Müdürleri, ilçe personeli ile tüm çiftçiler, üreticilerin katılımı ile yapıldı. Tüm katılımcılara yeni uygulamaya başlanılan Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında geniş çaplı bilgilendirmeler yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı denizli Ekonomi Güncel Tarım

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