Ruslar, Gözler'de kekik hasadı yaptı

Denizli'de dünyaca ünlü kekiğiyle tanınan Gözler Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Büyük Kekik Buluşması, Türkiye ile Rusya arasında kurulan tarım ve turizm köprüsüne dönüştü. Yaklaşık 150 kişilik Rus kafile, kekiğin tarladan sofralara yolculuğunu yerinde gözlemledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Büyük Kekik Buluşmasında yerli ve yabancı misafirleri ağırladı. Rus ziyaretçiler ilk olarak kekik tarlalarında üreticilerle birlikte hasat yaptı. Toplanan kekikler daha sonra mahalle meydanında kurulan seyyar distilasyon ünitesine taşındı. Burada gerçekleştirilen uygulamalı gösterilerle kekiğin nasıl işlendiği, kekik yağının ve kekik suyunun hangi aşamalardan geçerek elde edildiği anlatıldı. Katılımcılar yalnızca ürünün son halini değil, tarladan başlayıp şişelenme aşamasına kadar uzanan tüm üretim zincirini gözlemleme fırsatı buldu. Özellikle doğal yöntemlerle elde edilen kekik yağının üretim süreci Rus misafirlerin yoğun ilgisini çekti.

Rus ziyaretçiler, Gözler Mahallesi'nde kekik hasadına katılarak ürünün tarladaki yolculuğunu yerinde gözlemledi. Kekiğin yağ ve suya dönüştürülme süreçlerini inceleyen misafirler, üreticilerle sohbet ederek ürünün kalitesini belirleyen unsurlar hakkında bilgi aldı.

"Kekiğimizi dünyaya tanıtıyoruz"

Gözler Mahalle Muhtarı Dilek Erken, etkinliğin temel amacının Gözler kekiğini uluslararası alanda daha görünür hale getirmek olduğuna dikkat çekti. Kekik üreticilerinin daha kaliteli üretim yapması ürettiği üründen daha çok kazanması için eğitime ve tanıtıma büyük önem verdiklerini anlatan Muhtar Erken, kurdukları kadın kooperatif aracılığıyla bölgede üretilen tıbbı ve aromatik ürünlerin daha çok kitleye ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün burada üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz kekik tanıtım etkinliğinde hep birlikteyiz. Rusya'dan gelen misafirlerimiz bölgemizden kekik alımı yapıyorlar. Kendilerine tarlada kekik biçimini, kekik yağının ve kekik suyunun nasıl elde edildiğini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Gözler'in değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Kekiği Dünyanın Sofralarında

Türkiye, dünya kekik üretim ve ihracatında lider ülkeler arasında yer alırken, Denizli bu üretimin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Gözler, Dağmarmara, Çal ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilen kekik; yoğun aroması, yüksek uçucu yağ oranı ve kalitesiyle dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Bölgede üretilen kekik başta Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Gıda sektörünün yanı sıra kozmetik, ilaç, aromaterapi ve doğal sağlık ürünlerinde kullanılan kekik yağı, ihracat gelirlerinde önemli bir pay oluşturuyor. Uzmanlar, Gözler ve çevresinde yetişen kekiğin iklim, toprak yapısı ve rakım avantajı sayesinde yüksek kaliteye ulaştığını belirtirken, düzenlenen bu tür etkinliklerin hem üreticinin gelirine hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağladığını ifade ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı