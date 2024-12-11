Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Denizli'de 15 Yıldır Fidan Üretimi Yapan Ömer Ergin'in Başarısı

Denizli'de 15 Yıldır Fidan Üretimi Yapan Ömer Ergin'in Başarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde 15 yıldan bu yana fidan üretimi gerçekleştiren Ömer Ergin, kekik, lavanta ve daha birçok türde toplam 2 milyon fidan üreterek Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediyor.

Denizli'nin Pamukkale İlçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde 15 yıldan bu yana fidan üretimi yapan Ömer Ergin, farklı türlerde ürettiği yaklaşık 2 milyon fidanı Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Denizli'nin Pamukkale İlçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde 15 yıldan bu yana kekik, lavanta, biberiye, zeytin, üzüm bağı, incir, adaçayı çeşitlerinden 10 farklı türde toplam yılda 2 milyon adet fidan üretimi yapan Ömer Ergin, ürettiği fidanları Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Ürettiği fidanları çıplak köklü veya tüplü halde faturalı ve garantili olarak alıcılara gönderdiğini anlatan Ömer Ergin, Gözler Mahallesinde 5 dönümlük arazide fidan üretimine devam ettiğini söyledi. Fidan üreticisi Ergin, "Ürettiği kekiği ile ünlü mahallemizde fidancılığın gelişmesine de destek veriyorum. Beş dönümlük arazimizde 50 ocak ta toplam 20 milyon adede yakın bilyeli kekik, Çanakkale kekiği, yaklaşık 10 bin adet tüplü adaçayı, parfümlü adaçayı, yağlık (hibrit) adaçayı, Anadolu adaçayı, yaklaşık 20 bin adet tüplü veya çıplak köklü biberiye, lavanta çeşitlerinden yaklaşık 1 milyon adet intermedya, hemus var, B 40 bağ fidanı, Gemlik yağlık zeytin fidanları, incir fidanları ve farklı türlerde fidan üretimi yapıyorum" dedi.

Tarlalar kuruluyor

Denizli'de tıbbı aromatik bitkilerin daha çok üretilmesi için yeni tarlaların kurulmaya devam ettiğini anlatan Ömer Ergin, "Başta Denizli olmak üzere, ürettiğim fidan çeşitlerini Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Fidan almak içinde Denizli'den, çevre illerden ülkemizin başka şehirlerinden mahallemize gelen müşterilerimiz oluyor. Gözler Mahallesi'nde bütün fidan çeşitlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Aromatik bitki şirketimiz var. Fidanlarımı faturalı garantili olarak gönderiyorum. Her hangi bir sıkıntım yok, resmi olarak çalışıyorum. Şu anda ürettiğim 2 milyon adet fidan var. 15 yıldır kekik fidanı üretimi ve kekik yetiştiriciliği yapıyorum. Adaçayı türleri, kekik, lavanta, biberiye fidanlarımız var. İsteyene çıplak köklü isteyene tüplü olarak gönderiyorum. Fidanlarımızın hepsi 1-2 yaşında yetişmiş, dallanmış, çok iyi kök yapmış fidanlar" diye konuştu.

Ömer Ergin, tıbbı aromatik bitkilerin fidanları dışında mevsiminde ata tohumundan yerli kavun, karpuz, domates çeşitleri fidanları ve tütün fidanı da ürettiğini sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Genç kız erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu
img

Emekli polis memuru tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
img

Esad'a güven felaketleri oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.