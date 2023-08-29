Denizli Çivril'de Şeftali Hasadı Başladı

Talep artışı sonrası oluşan fiyatlar şeftali üreticisini memnun etti

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde Eylül ayına kadar sürecek olan şeftali hasadı başladı. Çiftçiye umut olacak olan şeftalinin kilogramının fiyatı ise pazarlarda 20 ila 25 TL arasında değişiyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bu yılki şeftali hasadı başladı. Sabah erken saatlerde toplanan şeftaliler yapılan işlemlerin ardından tek kullanımlık kasalara sıralanıyor. Ayrıca ağustos ayı ortalarında başlayan şeftali hasadının eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Çivrilli şeftali üreticisi Raşit Önen, üreticiler olarak bu yıl ki şeftali fiyatından memnun olduklarını söyledi. Şeftali de arz talep dengesiyle birlikte bu yıl üreticinin para kazanacağına dikkat çeken Önen, "Denizli ili Çivril ilçesi Haydan mahallesindeyiz. Şu anda üretimini yapmış olduğumuz şeftali bahçesi 6 bin 500 metre kare alan içerisinde mevcut. Toplam 290 ağaç var. Bu tarlada iki cinsimiz mevcut. 10 numara diye isimlendirdiğimiz Vecia, Hale isimli diğer çeşidimiz var. Bu ağaçlarımızın fidanları dahi kendi üretimimiz. 2009 yılından itibaren fidan üretimi yapmaktayız. Çivril'e elimizden geldiği kadar bilinen yeni cinsleri kazandırıp vatandaşın gelirini artırma yönünde katkıda bulunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Arz - talep artışıyla fiyat gayet güzel"

Şeftalinin bu yıl üreticisini üzmeyeceğini anlatan Önen, "Şu an için bahçemizden 20 ile 23 ton civarında bir tonaj bekliyoruz. İlk etapta satılan bahçelerimiz var köyümüzde. Fiyatlar çok fazla memnun edici değildi. Ama şu anda şeftaliye olan arz - talebin artması sebebiyle fiyat gayet güzel, çiftçiyi tatmin edecek bir fiyata ulaştı. 19-22 TL arasında şeftali satışı büyük boylarda yapılmaktadır. Bu da bizim için yeterli. Allah'ım diğer sezonların da inşallah bu şekilde bereketli ve ürünlerimizin değerli kılmasını nasip eder" şeklinde konuştu.