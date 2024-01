Denizli Büyükşehir Belediyesi Üreten Kadınlar Festivali'ni Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali üçüncü kez kez kapılarını açtı. Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş'ın konuk olduğu açılış programında konuşan Başkan Zolan, "Her zaman üreten ve çalışan kadınların yanındayız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ilkini geçen Eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin üçüncüsü kapılarını açtı. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla üçüncü kez düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, davetliler ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Büyükşehir her zaman kadınların yanında

Başkan Osman Zolan açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha ileriye ve güzele gitmesi için üretim ve çalışmanın hayati derecede önemli olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreten kadınların yanında olduklarını söyledi. Denizli'nin kadın istihdamında Türkiye'de en önde gelen şehirlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Kendi işini kurmak isteyen girişimci kadınların birçok başarılı hikayeleri de var. Biz bu başarı hikayelerinin yenilerinin olması için her zaman üreten, çalışan kadınımızın yanında olmaya en üst seviyede gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızla yaptığımız her iş mutlaka başarıya ulaştır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla kadınlara destek verdiğini kaydeden Başkan Zolan, üçüncüsünü düzenledikleri Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin başarılı olacağına inandığını söyledi. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini festivalde satarak güç toplayacaklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Yeni ufuklara açacak festivalimiz hayırlı olsun. Hayırlı işler diliyorum. Hep beraber üretmeye ve çalışmaya devam edelim. Ondan, bundan, şundan demeden el ele olduğumuz sürece ayrıya gayrıya düşmeden aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yok. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun."

Usta oyuncu Savaş'tan Başkan Zolan'a teşekkür

Türk Sinemasının usta ismi Perihan Savaş ise Denizli'de bulunmaktan ve kadınlara yönelik yapılan bu çalışmalara tanık olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle konuştu; "Doğrusu bu kadarını tahmin etmiyordum. Başta Başkanımızı kutluyorum. Kadınlar için el ele vermek çok önemli. Üreten ve ekonomik özgürlüğü kazanan kadın çok daha güçlüdür. Kadın, anne isterse her şeyi yapar" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Kadınlar el emeği göz nuru eserlerini satışa sunuyor

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festivalde kadın üretici ve girişimcilerin ürünlerini sergileyeceği 260 stant yer alıyor. Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alıyor. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunuyor. Festival süresince sihirbaz gösterimi, bando konseri, yüz boyama, palyaço, sosis balon dağıtımı, planetaryum gösterimleri ve flash mob etkinlikleri yapılacak. - DENİZLİ