Denizli Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yıkama Makinesi Desteği Verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üretimi için yetiştiricilere yıkama makinesi desteği sağladı. Başkan Zolan, tarım ve hayvancılığa destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, kazançlı ve verimli küçükbaş hayvan üretimi için yetiştiricilere küçükbaş hayvan yıkama makinesi desteği verdi. Kaliteli ve verimli üretim için tarım ve hayvancılığa en üst seviyede destek olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Üreten insanlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için hayata geçirdiği 50'nin üzerinde projeyle kırsala destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvan yetiştiricilerine "küçükbaş hayvan yıkama makinesi" desteği vererek önemli bir sorunlarını daha çözdü. Bu çerçevede temin edilen küçükbaş hayvan yıkama makinesi, yetiştiricilerin hizmetine sunulmak üzere Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi. Yeşilyayla Mahallesi'nde düzenlenen teslim programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, davetliler, küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı. Bir süre küçükbaş hayvan yıkama makinesini inceleyen Başkan Osman Zolan, burada koyunların yıkama çalışmasına katıldı.

"Onlar ürettiği zaman bizler de mutlu olacağız"

Başkan Zolan yaptığı açıklamada, kaliteli ve verimli üretim için tarım ve hayvancılığa en üst seviyede destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Ürettiğimiz zaman güçlüyüz, ürettiğimiz zaman ayakta kalırız. Bu noktada gerek çiftçilerimize gerekse hayvan yetiştiricilerimize destek olmak amacıyla birçok proje gerçekleştirdik" diye konuştu.

Küçükbaş hayvan yıkıma makinesinin yetiştiricilere emek ve zamandan tasarruf sağlayarak, daha kazançlı üretim yapmalarına imkan sağlayacağını, hayvanlarda hastalıkların artmasını önleyerek zararlılarla mücadeleyi de kolaylaştıracağını kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılıkta destek projelerimize inşallah devam edeceğiz. Üreten insanlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Onlar ürettiği zaman bizler de mutlu olacağız." - DENİZLİ