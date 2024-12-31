Denizli Buldan'da Üzüm Üreticilerine Makine Desteği

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm birliği ortaklarına sağlanan makine ve ekipmanlar düzenlenen törenle teslim edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, TARİŞ Üzüm Birliği ortaklarına makine ve ekipman desteği sağlandı. Denizli'nin Buldan TARİŞ Hizmet Binasında gerçekleşen törene TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, TARİŞ Buldan İlçe yönetimi ve TARİŞ ortakları katıldı. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Şen, üzüm üreticileri için yeni kampanyaların düzenleyeceklerini dile getirdi.

"Buldanlı çiftçilerimize bereketli sağlık dolu bir yıl temenni ediyorum"

TARİŞ Üzüm Birliği olarak ortaklarının her zaman yanlarında olduklarını dile getiren TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, "Bugünde TARİŞ olarak ortaklarımızın almış olduğu traktör ve ekskavatörlerin teslimini yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buldanlı çiftçilerimize bereketli sağlık dolu bir yıl temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ