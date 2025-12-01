Haberler

Denizli Acıpayam'da Tarım Arazileri Tespiti Krizi: 23 Muhtara Savunma İstendi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, atıl tarım arazilerinin tespiti için ekim listelerini zamanında teslim etmeyen 23 muhtarın savunması istenirken, bir muhtar görevden uzaklaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalara devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde atıl tarım arazilerin tespiti için talep edilen ekim listeleri zamanında teslim etmeyen 23 mahalle muhtarından savunma istendi, 1 muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, bu yıldan itibaren atıl tarım arazilerini tespit edip kiraya vererek ekonomiye kazandıracak. Atıl tarım arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Bakanlık tüm tarım bölgelerinde atıl tarım arazilerinin tespitini yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile muhtarların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sürerken durum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krize dönüştü.

Acıpayam Kaymakamlığı, atıl tarım arazilerinin tespitinin yapılması için muhtarlara yazı gönderdi. Resmi yazıyla mahalle sınırları içindeki tarım arazilerinin ekili olup olmadığının tespiti amacıyla muhtarlardan çetele yani ekim listesi talep edildi. Muhtarlardan, hazırlanan listeleri belirlenen süre içinde İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etmeleri istendi.

Acıpayam'daki 56 muhtar, mahallelerindeki atıl arazilerin tespiti ile ilgili ekim listelerini kaymakamlığa gönderdi. Acıpayam'da kaymakamlık tarafından duyurulan tarihler içerisinde ekim listelerini hazırlamayarak, görevlerini yerine getirmeyen 23 muhtarın savunması istenirken, bir muhtar ise görevden alınarak yerine azası atandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
