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Denizlerdeki Balık Miktarı Hızla Azalıyor

Denizlerdeki Balık Miktarı Hızla Azalıyor
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Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, Türkiye'de balık miktarının her geçen yıl azaldığını belirterek denizlerin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Bilinçsiz avlanmanın tehlikelerine dikkat çeken Pirinç, sürdürülebilir balıkçılık için iş birliğinin önemine değindi.

Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, Türkiye'de her geçen yıl balık miktarının hızla azaldığını belirterek, denizlerin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, deniz ekosisteminin korunması için caydırıcı cezalar ve sıkı denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Pirinç, "Bu gidişle herkes yakında doğal balık yerine sadece besi ve üretim balığı yemek zorunda kalabilir" diyerek tehlikenin boyutlarına işaret etti. Sürdürülebilir balıkçılık için üniversitelerin, STK'ların ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle balık resifleri oluşturulmasının şart olduğunu ifade eden Pirinç, en büyük sorunun bilinçsiz avlanma olduğunu dile getirdi.

"Herkes zihniyetini değiştirmeli" çağrısında bulunan Pirinç, "Ben yakalamazsam başkası yakalar" anlayışının yerine, gelecek nesiller düşünülerek avlanma yapılması gerektiğini vurguladı. "Biz sustukça ve bekledikçe, her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Denizden ekmeğini çıkaran insanlar olarak, öncelikle bizim sahip çıkmamız lazım" diyerek sektör temsilcilerine ve yetkililere çağrıda bulundu.

Türkiye'de denizlerin hızla tükendiğini belirten Mehmet Ali Pirinç, acil önlemler alınmazsa gelecek yıllarda sofralarımızda doğal balık görmekte zorlanacağımızı söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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